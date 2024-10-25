https://ria.ru/20241025/pentagon-1979983462.html

Пентагон объяснил задержку поставок боеприпасов на Украину

Пентагон объяснил задержку поставок боеприпасов на Украину - РИА Новости, 25.10.2024

Пентагон объяснил задержку поставок боеприпасов на Украину

Поставки американских боеприпасов на Украину в 2022-2023 годах задержались на несколько месяцев из-за проблем с военным контрактом США с немецким... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:36

2024-10-25T10:36

2024-10-25T10:36

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Поставки американских боеприпасов на Украину в 2022-2023 годах задержались на несколько месяцев из-за проблем с военным контрактом США с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, сообщает издание Defense One со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона. "Американские поставки боеприпасов на Украину задержались на по меньшей мере два месяца в прошлом году из-за проблем с военным контрактом США с... Deutsche Bahn... "Несколько задержек" имели место между декабрем 2022 года и январем 2023 года, примерно в то же время, когда у Украины начали заканчиваться боеприпасы из США", - говорится в публикации. Отчет был подготовлен в 2023 году, но Defense One только сейчас смог получить к нему доступ по запросу. По данным доклада, в одном случае США из-за недоступности железнодорожных путей пришлось перевозить боеприпасы на лодках, что обошлось им в 1,6 миллиона долларов. Из документа следует, что соглашение между европейским командованием ВС США и Deutsche Bahn в некоторых случаях не предусматривает ответные действия со стороны компании, однако подробности о характере этих действий из отчета изъяты. В докладе отмечается, что без пересмотра соглашения задержки поставок могут повториться. Европейскому командованию также порекомендовали рассмотреть другие способы доставки боеприпасов на Украину. По информации издания, замдиректора европейского командования по вопросам логистики согласился с рекомендация пересмотреть соглашение с Deutsche Bahn. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975981382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, россия, сергей лавров, deutsche bahn, нато, министерство обороны сша