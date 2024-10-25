https://ria.ru/20241025/ozon-1979822390.html

Витрина товаров "Сделано в Чувашии" появилась на Ozon в рамках соцпрограммы

Витрина товаров "Сделано в Чувашии" появилась на Ozon в рамках соцпрограммы - РИА Новости, 25.10.2024

Витрина товаров "Сделано в Чувашии" появилась на Ozon в рамках соцпрограммы

Ozon запустил новую региональную витрину "Сделано в Чувашии" совместно с Минэкономразвития субъекта и Республиканским бизнес-инкубатором; проект реализуется в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:00

2024-10-25T10:00

2024-10-25T10:00

ozon

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

чувашская республика (чувашия)

россия

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ozon запустил новую региональную витрину "Сделано в Чувашии" совместно с Минэкономразвития субъекта и Республиканским бизнес-инкубатором; проект реализуется в рамках программы по выпуску отечественных товаров "Сделано в России", сообщает платформа.На витрине будут представлены различные товары: брендированная одежда, сувениры и изделия чувашских ремесленников, детские товары, изделия для дома и сада, экологически чистые продукты, товары для животных и другие. Ассортимент будет постоянно расширяться. Разместить свои товары на витрине может любой предприниматель с местным производством, говорится в сообщении.Ozon в сотрудничестве с региональными властями начал запускать региональные витрины еще в 2022 году. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ивановской, Тульской, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Курской, Новосибирской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа, республики Карелия, республики Башкортостан, республики Марий Эл, Ульяновской области. "Сделано в Чувашии" станет еще одной витриной, запущенной для поддержки местных предпринимателей."Мы стремимся увеличить свой вклад в поддержку местного производства по всей России. Размещение товаров на витрине - один из способов дополнительно продвигать товары на рынке для предпринимателей из Чувашии. Локальные производители из регионов проявляют активный интерес к витринам, поэтому их ассортимент постоянно пополняется уникальными товарами. Мы планируем и дальше предоставлять все необходимые условия для развития бизнеса производителей из российских регионов"‎, - приводятся в сообщении слова руководителя направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александра Васильева."Чувашия станет семнадцатым регионом страны с собственной витриной на популярном маркетплейсе. Все оформлено в стиле бренда республики "Чувашия БлагоДарит". Открываются возможности продвижения продукции и этим необходимо пользоваться, чтобы занять прочные позиции в этом сегменте. Предприниматели Чувашии стремятся на электронные площадки. Поддержку в этом оказывает Республиканский бизнес-инкубатор", - пояснил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

https://ria.ru/20240912/ozon-1972352809.html

https://ria.ru/20240910/ozon-1971723622.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ozon, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), чувашская республика (чувашия), россия