Рейтинг@Mail.ru
Витрина товаров "Сделано в Чувашии" появилась на Ozon в рамках соцпрограммы - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/ozon-1979822390.html
Витрина товаров "Сделано в Чувашии" появилась на Ozon в рамках соцпрограммы
Витрина товаров "Сделано в Чувашии" появилась на Ozon в рамках соцпрограммы - РИА Новости, 25.10.2024
Витрина товаров "Сделано в Чувашии" появилась на Ozon в рамках соцпрограммы
Ozon запустил новую региональную витрину "Сделано в Чувашии" совместно с Минэкономразвития субъекта и Республиканским бизнес-инкубатором; проект реализуется в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:00
2024-10-25T10:00
ozon
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
чувашская республика (чувашия)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979825894_0:19:3219:1830_1920x0_80_0_0_39338384b0d46ad36befbd89949123b9.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ozon запустил новую региональную витрину "Сделано в Чувашии" совместно с Минэкономразвития субъекта и Республиканским бизнес-инкубатором; проект реализуется в рамках программы по выпуску отечественных товаров "Сделано в России", сообщает платформа.На витрине будут представлены различные товары: брендированная одежда, сувениры и изделия чувашских ремесленников, детские товары, изделия для дома и сада, экологически чистые продукты, товары для животных и другие. Ассортимент будет постоянно расширяться. Разместить свои товары на витрине может любой предприниматель с местным производством, говорится в сообщении.Ozon в сотрудничестве с региональными властями начал запускать региональные витрины еще в 2022 году. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ивановской, Тульской, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Курской, Новосибирской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа, республики Карелия, республики Башкортостан, республики Марий Эл, Ульяновской области. "Сделано в Чувашии" станет еще одной витриной, запущенной для поддержки местных предпринимателей."Мы стремимся увеличить свой вклад в поддержку местного производства по всей России. Размещение товаров на витрине - один из способов дополнительно продвигать товары на рынке для предпринимателей из Чувашии. Локальные производители из регионов проявляют активный интерес к витринам, поэтому их ассортимент постоянно пополняется уникальными товарами. Мы планируем и дальше предоставлять все необходимые условия для развития бизнеса производителей из российских регионов"‎, - приводятся в сообщении слова руководителя направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александра Васильева."Чувашия станет семнадцатым регионом страны с собственной витриной на популярном маркетплейсе. Все оформлено в стиле бренда республики "Чувашия БлагоДарит". Открываются возможности продвижения продукции и этим необходимо пользоваться, чтобы занять прочные позиции в этом сегменте. Предприниматели Чувашии стремятся на электронные площадки. Поддержку в этом оказывает Республиканский бизнес-инкубатор", - пояснил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов.
https://ria.ru/20240912/ozon-1972352809.html
https://ria.ru/20240910/ozon-1971723622.html
чувашская республика (чувашия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979825894_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_4bf12dd9804f7c32277a753958607afd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ozon, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), чувашская республика (чувашия), россия
Ozon, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Чувашская Республика (Чувашия), Россия

Витрина товаров "Сделано в Чувашии" появилась на Ozon в рамках соцпрограммы

© РИА Новости / Максим БогодвидОптово-распределительный центр Ozon
Оптово-распределительный центр Ozon - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Оптово-распределительный центр Ozon
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ozon запустил новую региональную витрину "Сделано в Чувашии" совместно с Минэкономразвития субъекта и Республиканским бизнес-инкубатором; проект реализуется в рамках программы по выпуску отечественных товаров "Сделано в России", сообщает платформа.
На витрине будут представлены различные товары: брендированная одежда, сувениры и изделия чувашских ремесленников, детские товары, изделия для дома и сада, экологически чистые продукты, товары для животных и другие. Ассортимент будет постоянно расширяться. Разместить свои товары на витрине может любой предприниматель с местным производством, говорится в сообщении.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Ozon расширяет программу "Зеленые цены" на сервис для путешественников
12 сентября, 18:30
Ozon в сотрудничестве с региональными властями начал запускать региональные витрины еще в 2022 году. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ивановской, Тульской, Вологодской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Курской, Новосибирской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа, республики Карелия, республики Башкортостан, республики Марий Эл, Ульяновской области. "Сделано в Чувашии" станет еще одной витриной, запущенной для поддержки местных предпринимателей.
"Мы стремимся увеличить свой вклад в поддержку местного производства по всей России. Размещение товаров на витрине - один из способов дополнительно продвигать товары на рынке для предпринимателей из Чувашии. Локальные производители из регионов проявляют активный интерес к витринам, поэтому их ассортимент постоянно пополняется уникальными товарами. Мы планируем и дальше предоставлять все необходимые условия для развития бизнеса производителей из российских регионов"‎, - приводятся в сообщении слова руководителя направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александра Васильева.
"Чувашия станет семнадцатым регионом страны с собственной витриной на популярном маркетплейсе. Все оформлено в стиле бренда республики "Чувашия БлагоДарит". Открываются возможности продвижения продукции и этим необходимо пользоваться, чтобы занять прочные позиции в этом сегменте. Предприниматели Чувашии стремятся на электронные площадки. Поддержку в этом оказывает Республиканский бизнес-инкубатор", - пояснил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов.
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Ozon запустил публичные профили пользователей
10 сентября, 01:57
 
OzonМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Чувашская Республика (Чувашия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала