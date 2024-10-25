https://ria.ru/20241025/oruzhie-1980182424.html

Южнокорейцы против поставок летального оружия Киеву, показал опрос

Южнокорейцы против поставок летального оружия Киеву, показал опрос - РИА Новости, 25.10.2024

Южнокорейцы против поставок летального оружия Киеву, показал опрос

Абсолютное большинство южнокорейцев выступают против поставки Киеву летальных вооружений, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:41

2024-10-25T20:41

2024-10-25T20:41

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СЕУЛ, 25 окт - РИА Новости. Абсолютное большинство южнокорейцев выступают против поставки Киеву летальных вооружений, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup Korea 22-24 октября. По данным опроса, 66% респондентов ответили, что правительству стоит оказывать поддержку Киеву лишь невоенными средствами, а 16% полагают, что Южной Корее нужно воздержаться от любой поддержки Украины. При этом мнение о предпочтительности предоставления Киеву только невоенной помощи разделяют большинство респондентов во всех основных группах, вне зависимости от пола, возраста, места проживания и политических предпочтений. Gallup Korea отмечает, что данная позиция южнокорейских граждан принципиально не поменялась с июня 2022 года, когда за предоставление исключительно невоенной помощи высказывалось 72% опрошенных. Но если тогда против любой помощи Киеву выступали лишь 5% респондентов, то теперь их доля выросла, превысив долю тех, кто считает поставки вооружений необходимыми (13%). Вопрос о способах поддержки Украины был задан респондентам на фоне неподтвержденных сообщений южнокорейской разведки о том, что КНДР якобы направила свои войска в Россию для участия в СВО. В Пхеньяне назвали эти слухи беспочвенными, хотя позднее замглавы МИД КНДР отметил, что такой шаг соответствовал бы нормам международного права. Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - это дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения Южной Кореи, подчеркивала, что Сеулу нужно подумать о возможных последствиях вступления в украинский конфликт, Москва надеется на благоразумие южнокорейских властей. Несмотря на это, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль накануне заявил, что Сеул может "гибко подойти" к вопросу поставки летального оружия Киеву "в зависимости от деятельности северокорейских вооруженных сил". Опрос Gallup показал, что рейтинг южнокорейского президента на этой неделе вновь достиг минимального уровня поддержки в 20%, который уже фиксировался на второй неделе октября. Основными причинами негативной оценки деятельности Юн Сок Ёля на посту президента стали внутренние факторы: нарекания жителей вызывают, в первую очередь, проблемы, связанные с супругой президента (15%), экономические сложности и рост цен (14%), недостаток коммуникации (12%), единоличный характер принятия решений и общая некомпетентность (свыше 6%), а также нехватка опыта государственного управления, в частности, в международной сфере (свыше 4%). Сторонники президента, наоборот, в качестве главных заслуг президента ставят успехи на дипломатическом поприще (27%), но позитивно оценивают деятельность в сфере национальной безопасности лишь 9%. Респонденты в целом сохраняют негативные оценки перспектив южнокорейской экономики в ближайший год (58%), хотя в октябре 2022 года полагавших, что состояние экономики ухудшится было 66%. 64% опрошенных также считают, что количество международных конфликтов в ближайший год увеличится. Специалисты Gallup Korea отмечают, что это близко к рекордным значениям за последние три года и указывают, что такие настроения могут быть связаны с утверждениями о якобы отправке войск КНДР в РФ и столкновением интересов великих держав вокруг Корейского полуострова на фоне приближающихся президентских выборов в США. Согласно данным опроса, 73% южнокорейцев рассматривают укрепление военного сотрудничества РФ с КНДР как "угрожающее", это мнение также разделяет большинство респондентов во всех группах. Однако, как указывают социологи, подобные взлеты в восприятии угроз характерны для всех обострений, связанных с укреплением военной мощи КНДР. Так, 71% назвали "угрозой миру на Корейском полуострове" испытательные запуски Пхеньяном новых баллистических ракет в октябре 2022 года, так воспринимались и все последние ядерные испытания КНДР, проводившиеся в 2013-2017 годах. Регулярный опрос Gallup Korea был проведен методом телефонного интервью с 22 по 24 октября среди 1001 жителя Южной Кореи старше 18 лет. Доверительный интервал составил 95% при погрешности в плюс-минус 3,1 процентных пункта.

https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html

https://ria.ru/20241021/kndr-1979122314.html

https://ria.ru/20241024/koreja-1979714604.html

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россия, киев, южная корея, юн сок ель, владимир путин, мария захарова, в мире