https://ria.ru/20241025/oruzhie-1980017452.html

Президент Польши пообещал не передавать Киеву вооружение из Южной Кореи

Президент Польши пообещал не передавать Киеву вооружение из Южной Кореи - РИА Новости, 25.10.2024

Президент Польши пообещал не передавать Киеву вооружение из Южной Кореи

Президент Польши Анджей Дуда пообещал не передавать Киеву вооружение, закупаемое в Южной Корее. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:18

2024-10-25T12:18

2024-10-25T13:10

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ВАРШАВА, 25 окт - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пообещал не передавать Киеву вооружение, закупаемое в Южной Корее. Польша является одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники на Украину. В основном речь идет о поставках оружия советского и отечественного производства. "Нет обсуждаемого сценария, в котором мы передадим кому-либо оружие, которое мы купили за миллиарды злотых в последнее время", - заявил Дуда, выступление которого транслирует на платформе Х его канцелярия, журналистам во время визита в Южную Корею. При этом он признал, что в Киеве просили Польшу передать им корейское вооружение. "Меня об этом спросили наши украинские партнеры, и мой ответ был однозначным. Нет такой возможности, пока я являюсь президентом, чтобы мы кому-либо отдали оружие, которое в течение последних лет для того, чтобы усилить безопасность Польши, купили за миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков", - сказал Дуда. Южная Корея и Польша в июле 2022 года заключили базовое соглашение о закупке у Сеула 980 танков K-2 "Черная пантера", 648 самоходных артиллерийских установок K-9 "Тандер", 48 легких штурмовиков FA-50 "Боевой орел" и 288 ракетных систем залпового огня K-239 "Чхонму". Впоследствии стороны заключили первый твердый контракт на поставку 180 танков, 48 САУ и все самолеты и РСЗО на общую сумму в 12,4 миллиарда долларов. Второй контракт оценивается в 30 триллионов вон (около 22 миллиардов долларов) и предполагает создание локализованных моделей и организацию местного производства 820 единиц K-2 и 360 единиц K-9. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241024/medvedev-1979799826.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976767408.html

польша

украина

южная корея

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польша, украина, южная корея, анджей дуда, сергей лавров, нато, в мире