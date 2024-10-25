Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши пообещал не передавать Киеву вооружение из Южной Кореи - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 25.10.2024 (обновлено: 13:10 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/oruzhie-1980017452.html
Президент Польши пообещал не передавать Киеву вооружение из Южной Кореи
Президент Польши пообещал не передавать Киеву вооружение из Южной Кореи - РИА Новости, 25.10.2024
Президент Польши пообещал не передавать Киеву вооружение из Южной Кореи
Президент Польши Анджей Дуда пообещал не передавать Киеву вооружение, закупаемое в Южной Корее. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:18
2024-10-25T13:10
польша
украина
южная корея
анджей дуда
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:364:2048:1516_1920x0_80_0_0_16d061f70f4703682cb214439594a039.jpg
ВАРШАВА, 25 окт - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пообещал не передавать Киеву вооружение, закупаемое в Южной Корее. Польша является одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники на Украину. В основном речь идет о поставках оружия советского и отечественного производства. "Нет обсуждаемого сценария, в котором мы передадим кому-либо оружие, которое мы купили за миллиарды злотых в последнее время", - заявил Дуда, выступление которого транслирует на платформе Х его канцелярия, журналистам во время визита в Южную Корею. При этом он признал, что в Киеве просили Польшу передать им корейское вооружение. "Меня об этом спросили наши украинские партнеры, и мой ответ был однозначным. Нет такой возможности, пока я являюсь президентом, чтобы мы кому-либо отдали оружие, которое в течение последних лет для того, чтобы усилить безопасность Польши, купили за миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков", - сказал Дуда. Южная Корея и Польша в июле 2022 года заключили базовое соглашение о закупке у Сеула 980 танков K-2 "Черная пантера", 648 самоходных артиллерийских установок K-9 "Тандер", 48 легких штурмовиков FA-50 "Боевой орел" и 288 ракетных систем залпового огня K-239 "Чхонму". Впоследствии стороны заключили первый твердый контракт на поставку 180 танков, 48 САУ и все самолеты и РСЗО на общую сумму в 12,4 миллиарда долларов. Второй контракт оценивается в 30 триллионов вон (около 22 миллиардов долларов) и предполагает создание локализованных моделей и организацию местного производства 820 единиц K-2 и 360 единиц K-9. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241024/medvedev-1979799826.html
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976767408.html
польша
украина
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883699285_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_a54ed6fac0c74dab60e5aa7e7296f8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина, южная корея, анджей дуда, сергей лавров, нато, в мире
Польша, Украина, Южная Корея, Анджей Дуда, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Президент Польши пообещал не передавать Киеву вооружение из Южной Кореи

Дуда пообещал не передавать Киеву вооружение южнокорейского производства

© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 25 окт - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пообещал не передавать Киеву вооружение, закупаемое в Южной Корее.
Польша является одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники на Украину. В основном речь идет о поставках оружия советского и отечественного производства.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
"Нарываются". Медведев прокомментировал закрытие посольства России в Польше
24 октября, 14:00
"Нет обсуждаемого сценария, в котором мы передадим кому-либо оружие, которое мы купили за миллиарды злотых в последнее время", - заявил Дуда, выступление которого транслирует на платформе Х его канцелярия, журналистам во время визита в Южную Корею.
При этом он признал, что в Киеве просили Польшу передать им корейское вооружение. "Меня об этом спросили наши украинские партнеры, и мой ответ был однозначным. Нет такой возможности, пока я являюсь президентом, чтобы мы кому-либо отдали оружие, которое в течение последних лет для того, чтобы усилить безопасность Польши, купили за миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков", - сказал Дуда.
Южная Корея и Польша в июле 2022 года заключили базовое соглашение о закупке у Сеула 980 танков K-2 "Черная пантера", 648 самоходных артиллерийских установок K-9 "Тандер", 48 легких штурмовиков FA-50 "Боевой орел" и 288 ракетных систем залпового огня K-239 "Чхонму". Впоследствии стороны заключили первый твердый контракт на поставку 180 танков, 48 САУ и все самолеты и РСЗО на общую сумму в 12,4 миллиарда долларов. Второй контракт оценивается в 30 триллионов вон (около 22 миллиардов долларов) и предполагает создание локализованных моделей и организацию местного производства 820 единиц K-2 и 360 единиц K-9.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
"Убийцы стали героями". Экс-премьер Польши жестко высказался об Украине
7 октября, 13:47
 
ПольшаУкраинаЮжная КореяАнджей ДудаСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала