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"По уши в войне". Орбан заявил о поражении Запада на Украине - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 25.10.2024 (обновлено: 10:37 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/orban-1979980693.html
"По уши в войне". Орбан заявил о поражении Запада на Украине
"По уши в войне". Орбан заявил о поражении Запада на Украине - РИА Новости, 25.10.2024
"По уши в войне". Орбан заявил о поражении Запада на Украине
Страны Запада, которые со Второй мировой войны не проигрывали, сейчас переживают новые ощущения, поскольку терпят поражение в конфликте на Украине, заявил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:25
2024-10-25T10:37
в мире
венгрия
украина
германия
виктор орбан
евросоюз
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Страны Запада, которые со Второй мировой войны не проигрывали, сейчас переживают новые ощущения, поскольку терпят поражение в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Они (страны Запада - ред.) по уши в проигрываемой войне, они именно сейчас проигрывают войну. Со времен Второй мировой войны эти страны не проигрывали - большая их часть, конечно, потому что Германия проиграла - большая их часть выиграла, во Второй мировой войне была на стороне победивших. А сейчас они сталкиваются с совершенно новыми ощущениями - именно сейчас проигрывают войну", - сказал Орбан. Он подчеркнул, что Венгрии "удалось остаться в стороне" от конфликта, несмотря на то, что "все остальные страны ЕС пели в унисон". Ранее Орбан заявил, что "брюссельские бюрократы" привели весь Запад к безнадежной войне, которую хотят перенести на территорию России.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951718969.html
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в мире, венгрия, украина, германия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Германия, Виктор Орбан, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
"По уши в войне". Орбан заявил о поражении Запада на Украине

Премьер Венгрии Орбан: западные страны терпят поражение в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Страны Запада, которые со Второй мировой войны не проигрывали, сейчас переживают новые ощущения, поскольку терпят поражение в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«
"Они (страны Запада - ред.) по уши в проигрываемой войне, они именно сейчас проигрывают войну. Со времен Второй мировой войны эти страны не проигрывали - большая их часть, конечно, потому что Германия проиграла - большая их часть выиграла, во Второй мировой войне была на стороне победивших. А сейчас они сталкиваются с совершенно новыми ощущениями - именно сейчас проигрывают войну", - сказал Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрии "удалось остаться в стороне" от конфликта, несмотря на то, что "все остальные страны ЕС пели в унисон".
Ранее Орбан заявил, что "брюссельские бюрократы" привели весь Запад к безнадежной войне, которую хотят перенести на территорию России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Орбан рассказал о планах Запада на Россию
9 июня, 03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаГерманияВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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