https://ria.ru/20241025/orban-1979980693.html

"По уши в войне". Орбан заявил о поражении Запада на Украине

"По уши в войне". Орбан заявил о поражении Запада на Украине - РИА Новости, 25.10.2024

"По уши в войне". Орбан заявил о поражении Запада на Украине

Страны Запада, которые со Второй мировой войны не проигрывали, сейчас переживают новые ощущения, поскольку терпят поражение в конфликте на Украине, заявил... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:25

2024-10-25T10:25

2024-10-25T10:37

в мире

венгрия

украина

германия

виктор орбан

евросоюз

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_b93ffaa9325037b39459668739b6b3f9.jpg

БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Страны Запада, которые со Второй мировой войны не проигрывали, сейчас переживают новые ощущения, поскольку терпят поражение в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Они (страны Запада - ред.) по уши в проигрываемой войне, они именно сейчас проигрывают войну. Со времен Второй мировой войны эти страны не проигрывали - большая их часть, конечно, потому что Германия проиграла - большая их часть выиграла, во Второй мировой войне была на стороне победивших. А сейчас они сталкиваются с совершенно новыми ощущениями - именно сейчас проигрывают войну", - сказал Орбан. Он подчеркнул, что Венгрии "удалось остаться в стороне" от конфликта, несмотря на то, что "все остальные страны ЕС пели в унисон". Ранее Орбан заявил, что "брюссельские бюрократы" привели весь Запад к безнадежной войне, которую хотят перенести на территорию России.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951718969.html

венгрия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, германия, виктор орбан, евросоюз