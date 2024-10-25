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Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 25.10.2024
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10:49 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/opros-1979985654.html
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 25.10.2024
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
Восемь из десяти (78,5%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:49
2024-10-25T10:49
общество
россия
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михаил мишустин
вциом
госдума рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (78,5%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Путину доверяют 78,5% респондентов, недоверие выразили 17,4% опрошенных россиян. Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 61,5% россиян, не доверяют - 19,3%. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, деятельность президента одобряют 75,8% респондентов, не одобряют - 15,9%. Работу главы кабмина одобряют 53,5% опрошенных, неодобрение выразили 10,6%. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,6% респондентов назвали "Единую Россию", 10% - КПРФ, 10,6% - ЛДПР, 7,1% - "Новые люди", 4,3% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-20 октября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос

ВЦИОМ: 78,5% россиян доверяют Путину, 75,8% одобряют его работу

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (78,5%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,8% одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Путину доверяют 78,5% респондентов, недоверие выразили 17,4% опрошенных россиян. Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 61,5% россиян, не доверяют - 19,3%.
Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, деятельность президента одобряют 75,8% респондентов, не одобряют - 15,9%. Работу главы кабмина одобряют 53,5% опрошенных, неодобрение выразили 10,6%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,6% респондентов назвали "Единую Россию", 10% - КПРФ, 10,6% - ЛДПР, 7,1% - "Новые люди", 4,3% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-20 октября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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