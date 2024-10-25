https://ria.ru/20241025/oon-1980109455.html

В ООН заявили о нарушении международного права в Газе

В ООН заявили о нарушении международного права в Газе - РИА Новости, 25.10.2024

В ООН заявили о нарушении международного права в Газе

Верховенство международного права в Газе постепенно разрушается, государства обязаны принять меры, чтобы положить конец этим действиям, говорится в заявлении... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:13

2024-10-25T16:13

2024-10-25T16:14

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ЖЕНЕВА, 25 окт - РИА Новости. Верховенство международного права в Газе постепенно разрушается, государства обязаны принять меры, чтобы положить конец этим действиям, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькера Тюрка. "Сейчас верховенство международного права постепенно разрушается. Либо мир позорно бросает тех, кто отчаянно нуждается в помощи, либо мы остаемся едины и положим этому конец. Всем мировым лидерам я хотел бы напомнить о вашей ответственности за обеспечение соблюдения международного гуманитарного права, закрепленного в Женевских конвенциях. Это общепринятые и обязательные стандарты, разработанные для сохранения минимального уровня гуманности. Я умоляю Вас поставить защиту гражданских лиц и прав человека на первое место и не отказываться от этого минимума гуманности", - сказано в документе. Тюрк добавил, что в соответствии с Конвенцией о геноциде государства-участники также несут ответственность за принятие мер по предотвращению такого преступления, когда опасность становится очевидной. "В течение нескольких месяцев я призывал все стороны в конфликте, а также все государства, особенно те, которые имеют влияние в регионе, принять меры, чтобы положить конец кровопролитию и разрушениям, гарантировать быстрое и безоговорочное освобождение всех заложников и для обеспечения соблюдения международного гуманитарного права и международного права прав человека. Но это продолжается снова, снова и снова", - подчеркнул глава УВКПЧ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240325/polyanskiy-1935773189.html

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