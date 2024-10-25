https://ria.ru/20241025/obstrel-1980190259.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников

Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников - РИА Новости, 25.10.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников

Три беспилотника ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области, повреждены два частных дома и автомобили, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T22:47

2024-10-25T22:47

2024-10-25T22:53

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области, повреждены два частных дома и автомобили, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Три беспилотника ВСУ нанесли удары по территории нашего региона. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском муниципальном округе в селе Головчино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА выбиты стёкла, повреждены крыша, крыло и багажник легкового автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе Мокрая Орловка в результате удара дрона полностью сгорел припаркованный автомобиль. В селе Стригуны Борисовского района в результате падения беспилотника с последующей детонацией повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль. По словам главы области, также произошло возгорание сухой травы. Силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания оперативно потушен.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия