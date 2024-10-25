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Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 25.10.2024 (обновлено: 22:53 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/obstrel-1980190259.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников - РИА Новости, 25.10.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников
Три беспилотника ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области, повреждены два частных дома и автомобили, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T22:47
2024-10-25T22:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области, повреждены два частных дома и автомобили, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Три беспилотника ВСУ нанесли удары по территории нашего региона. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском муниципальном округе в селе Головчино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА выбиты стёкла, повреждены крыша, крыло и багажник легкового автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе Мокрая Орловка в результате удара дрона полностью сгорел припаркованный автомобиль. В селе Стригуны Борисовского района в результате падения беспилотника с последующей детонацией повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль. По словам главы области, также произошло возгорание сухой травы. Силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания оперативно потушен.
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область с БПЛА, повреждены 2 дома и машины

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области, повреждены два частных дома и автомобили, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Три беспилотника ВСУ нанесли удары по территории нашего региона. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском муниципальном округе в селе Головчино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА выбиты стёкла, повреждены крыша, крыло и багажник легкового автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Мокрая Орловка в результате удара дрона полностью сгорел припаркованный автомобиль. В селе Стригуны Борисовского района в результате падения беспилотника с последующей детонацией повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль. По словам главы области, также произошло возгорание сухой травы. Силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания оперативно потушен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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