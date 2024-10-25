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Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников - РИА Новости, 25.10.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников
Три беспилотника ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области, повреждены два частных дома и автомобили, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T22:47
2024-10-25T22:47
2024-10-25T22:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области, повреждены два частных дома и автомобили, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Три беспилотника ВСУ нанесли удары по территории нашего региона. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском муниципальном округе в селе Головчино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА выбиты стёкла, повреждены крыша, крыло и багажник легкового автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе Мокрая Орловка в результате удара дрона полностью сгорел припаркованный автомобиль. В селе Стригуны Борисовского района в результате падения беспилотника с последующей детонацией повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль. По словам главы области, также произошло возгорание сухой травы. Силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания оперативно потушен.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников
Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область с БПЛА, повреждены 2 дома и машины