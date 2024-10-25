https://ria.ru/20241025/obstrel-1980104371.html

При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина

При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 25.10.2024

При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина

Мужчина ранен в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилёта украинского снаряда, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:51

2024-10-25T15:51

2024-10-25T16:03

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилёта украинского снаряда, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа в результате прилёта снаряда ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Он добавил, что в результате четырёх обстрелов были выявлены повреждения в 18 частных домовладениях, осколками посечены три легковых автомобиля, а также повреждено остекление многоквартирного дома."В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал "ГАЗель" - транспортное средство повреждено. Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район