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При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 25.10.2024 (обновлено: 16:03 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/obstrel-1980104371.html
При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина
При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 25.10.2024
При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина
Мужчина ранен в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилёта украинского снаряда, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:51
2024-10-25T16:03
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилёта украинского снаряда, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа в результате прилёта снаряда ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Он добавил, что в результате четырёх обстрелов были выявлены повреждения в 18 частных домовладениях, осколками посечены три легковых автомобиля, а также повреждено остекление многоквартирного дома."В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал "ГАЗель" - транспортное средство повреждено. Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
При обстреле села в Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: при обстреле белгородского села Новая Таволжанка пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилёта украинского снаряда, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа в результате прилёта снаряда ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.
Он добавил, что в результате четырёх обстрелов были выявлены повреждения в 18 частных домовладениях, осколками посечены три легковых автомобиля, а также повреждено остекление многоквартирного дома.
"В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал "ГАЗель" - транспортное средство повреждено. Информация о последствиях уточняется", - отметил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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