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"Используем проверенную тактику". Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 25.10.2024 (обновлено: 08:02 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/obstanovka-1979865036.html
"Используем проверенную тактику". Что происходит в зоне СВО
"Используем проверенную тактику". Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 25.10.2024
"Используем проверенную тактику". Что происходит в зоне СВО
Погода испортилась: поля и дороги скоро станут труднопроходимыми для людей и техники. Но высокая динамика боевых действий сохраняется. Российская армия... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T08:00
2024-10-25T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
киев
покровск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Погода испортилась: поля и дороги скоро станут труднопроходимыми для людей и техники. Но высокая динамика боевых действий сохраняется. Российская армия удерживает инициативу на большей части линии фронта и наступает на нескольких направлениях. Как обстоят дела на самых горячих участках — в материале РИА Новости.Рывок к ПокровскуНаиболее напряженной остается ситуация в ДНР. За лето и первую половину осени ВС России продвинулись далеко на запад и вышли на линию Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск и Угледар. Наступление продолжается, однако интенсивность боев несколько снизилась: армия не спешит вперед, чтобы не отрываться от логистики.Самые интенсивные бои — в Селидово. Этот 24-тысячный город группировка "Центр" практически взяла в кольцо. Россияне закрепились в южных и восточных районах, украинцев выдавили в центр. Идут активные уличные бои в высотной застройке.Дословно повторяется история с Авдеевкой, Артемовском (Бахмутом) и Угледаром: населенный пункт отрезают от снабжения, гарнизону оставляют узкий коридор для выхода, после чего все ровняют фугасными авиабомбами.Южнее продолжается битва за Новоселидовку и Кураховку. ВСУ здесь здорово закрепились — продвижение частей, наступающих на Курахово с этого направления, медленное.Значительно больше успехов у группировки "Юг", которая взяла Островское и тем самым вынудила гарнизон Максимильяновки отступить. Последний населенный пункт российская армия долго и с минимальным успехом штурмовала с востока, однако занять его удалось, только обойдя с севера. Бои за Курахово начнутся уже совсем скоро.На северном фланге линии обороны ВСУ российские военные подступают к Мирнограду. На неделе штурмовым подразделениям группировки "Центр" удалось занять Николаевку в паре километров к юго-востоку от окраин города. Формируются плацдармы для штурма. Вэсэушники отдавать Мирноград без боя не собираются и перебрасывают сюда подкрепления.Ключевой для Киева город в этой части ДНР — Покровск (Красноармейск). Им группировка "Центр" займется после освобождения Селидово и Мирнограда. Это очень важный логистический узел для ВСУ — через него осуществляется снабжение украинской армии со стороны Запорожья. По сути, захват Покровска грозит отрезать значительную часть подразделений на территории Донецкой Народной Республики от основных сил.С этой же целью южнее российские войска наступают на Великую Новоселку, в направлении которой со стороны Золотой Нивы пробиваются подразделения группировки "Восток". Через это село снабжаются украинские подразделения на Южнодонецком направлении.Решающее сражениеВ Часовом Яре продолжаются тяжелые бои. Постепенный охват города российской армией с севера и юга создает угрозу гарнизону противника, основные силы которого находятся в районе многоэтажных домов и огнеупорного завода. Сообщается, что у украинских военных сложности с логистикой: грунтовые дороги размыла распутица. Впрочем, это работает в обе стороны — продвижение россиян замедлилось. ВСУ все еще держат позиции в городе и контролируют дороги.Остается горячим и Торецкое (Дзержинское) направление. В городе и окрестностях продолжаются уличные бои. В частности, российским подразделениям удалось закрепиться в Щербиновке — поселке городского типа протяженностью семь километров, огибающем Торецк с востока. Его освобождение позволит взять город в кольцо, оставив ВСУ узкий коридор для отступления на Константиновку. А та, вероятнее всего, станет следующей целью.Константиновка вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует большую агломерацию, где у Киева созданы мощные линии обороны, развернуты штабы и тыловые службы. Сражение за эти города станет решающей битвой за Донбасс.Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще остается подконтрольный Украине Северск. Вокруг него уже сгущаются тучи — российские войска заняли Серебрянку в нескольких километрах к северо-востоку от города.Продолжается продвижение россиян и на Купянском направлении. Подразделениям группировки "Запад" удалось пробиться к Кругляковке на берегу реки Оскол и взять под огневой контроль важный мост, используемый ВСУ для переброски войск. Одновременно Воздушно-космические силы уничтожили переправу через Оскол западнее Купянска-Узлового.Вероятнее всего, Купянск — важнейший транспортный узел — ждет та же судьба, что и Авдеевку с Угледаром: изоляция и постепенное выдавливание гарнизона из застройки.Ни одного городаЗа последние недели российская армия освободила около десятка населенных пунктов в Курской области. Из последних успехов — группировка "Север" заняла Новую Сорочину и Покровский. Оба находятся в Суджанском районе. Взяв их под контроль, российские военные смогли серьезно подвинуть позиции ВСУ в районах Малой Локни и Любимовки.Украинские войска пытаются пробиться через границу в Глушковском районе. Но безуспешно: группировка "Север" активно уничтожает технику и пехоту с помощью беспилотников.На днях российское Минобороны показало кадры разведки: украинцы используют в Курской области БМП Bradley и танки Abrams. Это означает, что Киев бросил в бой элитную 47-ю бригаду "Магура", на вооружении которой стоят эти машины. Соединение уже давно играет роль "пожарной команды" — его регулярно перебрасывают на самые проблемные участки фронта. По всей видимости, ВСУ попытаются удержаться в регионе.По последним данным, российским войскам удалось блокировать украинскую группировку в Курской области — она насчитывает две тысячи солдат. Как сообщил президент Владимир Путин, бойцы группы "Север" приступили к ее ликвидации. С начала августа Киев потерял здесь 26 тысяч человек убитыми и ранеными.С наступлением зимы положение ВСУ здесь станет еще более незавидным. Пропадет зеленка, в которой можно прятать боевую технику. Осложнится логистика: зимой армейские колонны прекрасно видно в тепловизор. В конце концов авантюра главкома Сырского придет к вполне ожидаемому финалу.
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979840321.html
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979776437.html
https://ria.ru/20241024/voennye-1979813483.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, донецкая народная республика, киев, покровск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Киев, Покровск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Используем проверенную тактику". Что происходит в зоне СВО

Российская армия берет города в Донбассе по авдеевско-бахмутской тактике

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие инженерных войск ВС России
Военнослужащие инженерных войск ВС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Погода испортилась: поля и дороги скоро станут труднопроходимыми для людей и техники. Но высокая динамика боевых действий сохраняется. Российская армия удерживает инициативу на большей части линии фронта и наступает на нескольких направлениях. Как обстоят дела на самых горячих участках — в материале РИА Новости.

Рывок к Покровску

Наиболее напряженной остается ситуация в ДНР. За лето и первую половину осени ВС России продвинулись далеко на запад и вышли на линию Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск и Угледар. Наступление продолжается, однако интенсивность боев несколько снизилась: армия не спешит вперед, чтобы не отрываться от логистики.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМеханики производят загрузку боеприпасов в самолет Су-25 "Грач"
Механики производят загрузку боеприпасов в самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости
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Механики производят загрузку боеприпасов в самолет Су-25 "Грач"
Самые интенсивные бои — в Селидово. Этот 24-тысячный город группировка "Центр" практически взяла в кольцо. Россияне закрепились в южных и восточных районах, украинцев выдавили в центр. Идут активные уличные бои в высотной застройке.
Дословно повторяется история с Авдеевкой, Артемовском (Бахмутом) и Угледаром: населенный пункт отрезают от снабжения, гарнизону оставляют узкий коридор для выхода, после чего все ровняют фугасными авиабомбами.
Южнее продолжается битва за Новоселидовку и Кураховку. ВСУ здесь здорово закрепились — продвижение частей, наступающих на Курахово с этого направления, медленное.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк 72Б3М на огневой точке
Танк -72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк 72Б3М на огневой точке
Значительно больше успехов у группировки "Юг", которая взяла Островское и тем самым вынудила гарнизон Максимильяновки отступить. Последний населенный пункт российская армия долго и с минимальным успехом штурмовала с востока, однако занять его удалось, только обойдя с севера. Бои за Курахово начнутся уже совсем скоро.
На северном фланге линии обороны ВСУ российские военные подступают к Мирнограду. На неделе штурмовым подразделениям группировки "Центр" удалось занять Николаевку в паре километров к юго-востоку от окраин города. Формируются плацдармы для штурма. Вэсэушники отдавать Мирноград без боя не собираются и перебрасывают сюда подкрепления.
Ключевой для Киева город в этой части ДНР — Покровск (Красноармейск). Им группировка "Центр" займется после освобождения Селидово и Мирнограда. Это очень важный логистический узел для ВСУ — через него осуществляется снабжение украинской армии со стороны Запорожья. По сути, захват Покровска грозит отрезать значительную часть подразделений на территории Донецкой Народной Республики от основных сил.
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие рядом с уничтоженным бронетранспортером ВСУ в Харьковской области
Украинские военнослужащие рядом с уничтоженным бронетранспортером ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие рядом с уничтоженным бронетранспортером ВСУ в Харьковской области
С этой же целью южнее российские войска наступают на Великую Новоселку, в направлении которой со стороны Золотой Нивы пробиваются подразделения группировки "Восток". Через это село снабжаются украинские подразделения на Южнодонецком направлении.

Решающее сражение

В Часовом Яре продолжаются тяжелые бои. Постепенный охват города российской армией с севера и юга создает угрозу гарнизону противника, основные силы которого находятся в районе многоэтажных домов и огнеупорного завода. Сообщается, что у украинских военных сложности с логистикой: грунтовые дороги размыла распутица. Впрочем, это работает в обе стороны — продвижение россиян замедлилось. ВСУ все еще держат позиции в городе и контролируют дороги.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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24 октября, 16:24
Остается горячим и Торецкое (Дзержинское) направление. В городе и окрестностях продолжаются уличные бои. В частности, российским подразделениям удалось закрепиться в Щербиновке — поселке городского типа протяженностью семь километров, огибающем Торецк с востока. Его освобождение позволит взять город в кольцо, оставив ВСУ узкий коридор для отступления на Константиновку. А та, вероятнее всего, станет следующей целью.
Константиновка вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует большую агломерацию, где у Киева созданы мощные линии обороны, развернуты штабы и тыловые службы. Сражение за эти города станет решающей битвой за Донбасс.
Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще остается подконтрольный Украине Северск. Вокруг него уже сгущаются тучи — российские войска заняли Серебрянку в нескольких километрах к северо-востоку от города.
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24 октября, 12:34
Продолжается продвижение россиян и на Купянском направлении. Подразделениям группировки "Запад" удалось пробиться к Кругляковке на берегу реки Оскол и взять под огневой контроль важный мост, используемый ВСУ для переброски войск. Одновременно Воздушно-космические силы уничтожили переправу через Оскол западнее Купянска-Узлового.
Вероятнее всего, Купянск — важнейший транспортный узел — ждет та же судьба, что и Авдеевку с Угледаром: изоляция и постепенное выдавливание гарнизона из застройки.

Ни одного города

За последние недели российская армия освободила около десятка населенных пунктов в Курской области. Из последних успехов — группировка "Север" заняла Новую Сорочину и Покровский. Оба находятся в Суджанском районе. Взяв их под контроль, российские военные смогли серьезно подвинуть позиции ВСУ в районах Малой Локни и Любимовки.
© Минобороны РоссииРасчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области
Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов Штурм-С группировки войск Север уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Минобороны России
Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области
Украинские войска пытаются пробиться через границу в Глушковском районе. Но безуспешно: группировка "Север" активно уничтожает технику и пехоту с помощью беспилотников.
На днях российское Минобороны показало кадры разведки: украинцы используют в Курской области БМП Bradley и танки Abrams. Это означает, что Киев бросил в бой элитную 47-ю бригаду "Магура", на вооружении которой стоят эти машины. Соединение уже давно играет роль "пожарной команды" — его регулярно перебрасывают на самые проблемные участки фронта. По всей видимости, ВСУ попытаются удержаться в регионе.
По последним данным, российским войскам удалось блокировать украинскую группировку в Курской области — она насчитывает две тысячи солдат. Как сообщил президент Владимир Путин, бойцы группы "Север" приступили к ее ликвидации. С начала августа Киев потерял здесь 26 тысяч человек убитыми и ранеными.
Офицеры НАТО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Отправка военных НАТО на Украину не обсуждается, заявил президент Словакии
24 октября, 14:47
С наступлением зимы положение ВСУ здесь станет еще более незавидным. Пропадет зеленка, в которой можно прятать боевую технику. Осложнится логистика: зимой армейские колонны прекрасно видно в тепловизор. В конце концов авантюра главкома Сырского придет к вполне ожидаемому финалу.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКиевПокровскВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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