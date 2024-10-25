https://ria.ru/20241025/nasdaq-1980137285.html

Американский фондовый индекс NASDAQ обновил исторический максимум

Американский фондовый индекс NASDAQ обновил исторический максимум - РИА Новости, 25.10.2024

Американский фондовый индекс NASDAQ обновил исторический максимум

Основные фондовые индексы США в пятницу растут на 0,5-1%, а высокотехнологичный NASDAQ достиг нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:31

2024-10-25T17:31

2024-10-25T17:36

экономика

сша

россия

мичиганский университет

microsoft corporation

apple

nasdaq

dow jones

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на 0,5-1%, а высокотехнологичный NASDAQ достиг нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.21 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,45%, до 42 564,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,82%, до 5 857,4 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 1,34%, до 18 661,41 пункта, минутами ранее показатель достигал нового рекордного значения в 18 675,82 пункта. В пятницу была опубликована макростатистика по стране. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре неожиданно вырос - до 70,5 пункта с уровня сентября в 70,1 пункта. На следующей неделе трейдеры продолжат следить за корпоративной отчетностью. О своих финансовых показателях сообщат такие технологические гиганты как Alphabet, Microsoft, Meta*, Apple и Amazon. Также на следующей неделе станет известна предварительная оценка ВВП США. Во втором квартале американская экономика выросла на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Данные могут повлиять на ожидания действий Федеральной резервной системы.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241023/dollary-1979444465.html

https://ria.ru/20241015/ssha-1978021563.html

сша

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, мичиганский университет, microsoft corporation, apple, nasdaq, dow jones, s&p 500