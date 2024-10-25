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Американский фондовый индекс NASDAQ обновил исторический максимум - РИА Новости, 25.10.2024
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17:31 25.10.2024 (обновлено: 17:36 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/nasdaq-1980137285.html
Американский фондовый индекс NASDAQ обновил исторический максимум
Американский фондовый индекс NASDAQ обновил исторический максимум - РИА Новости, 25.10.2024
Американский фондовый индекс NASDAQ обновил исторический максимум
Основные фондовые индексы США в пятницу растут на 0,5-1%, а высокотехнологичный NASDAQ достиг нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:31
2024-10-25T17:36
экономика
сша
россия
мичиганский университет
microsoft corporation
apple
nasdaq
dow jones
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на 0,5-1%, а высокотехнологичный NASDAQ достиг нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.21 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,45%, до 42 564,74 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,82%, до 5 857,4 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 1,34%, до 18 661,41 пункта, минутами ранее показатель достигал нового рекордного значения в 18 675,82 пункта. В пятницу была опубликована макростатистика по стране. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре неожиданно вырос - до 70,5 пункта с уровня сентября в 70,1 пункта. На следующей неделе трейдеры продолжат следить за корпоративной отчетностью. О своих финансовых показателях сообщат такие технологические гиганты как Alphabet, Microsoft, Meta*, Apple и Amazon. Также на следующей неделе станет известна предварительная оценка ВВП США. Во втором квартале американская экономика выросла на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Данные могут повлиять на ожидания действий Федеральной резервной системы.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241023/dollary-1979444465.html
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экономика, сша, россия, мичиганский университет, microsoft corporation, apple, nasdaq, dow jones, s&p 500
Экономика, США, Россия, Мичиганский университет, Microsoft Corporation, Apple, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500
Американский фондовый индекс NASDAQ обновил исторический максимум

Индекс NASDAQ на торгах достиг нового исторического максимума в 18 675,82 пункта

© AP Photo / Mary AltafferЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на 0,5-1%, а высокотехнологичный NASDAQ достиг нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.21 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,45%, до 42 564,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,82%, до 5 857,4 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 1,34%, до 18 661,41 пункта, минутами ранее показатель достигал нового рекордного значения в 18 675,82 пункта.
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В пятницу была опубликована макростатистика по стране. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в октябре неожиданно вырос - до 70,5 пункта с уровня сентября в 70,1 пункта.
На следующей неделе трейдеры продолжат следить за корпоративной отчетностью. О своих финансовых показателях сообщат такие технологические гиганты как Alphabet, Microsoft, Meta*, Apple и Amazon.
Также на следующей неделе станет известна предварительная оценка ВВП США. Во втором квартале американская экономика выросла на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Данные могут повлиять на ожидания действий Федеральной резервной системы.
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ЭкономикаСШАРоссияМичиганский университетMicrosoft CorporationAppleNasdaqDow JonesS&P 500
 
 
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