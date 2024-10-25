https://ria.ru/20241025/napadenie-1980097274.html

Сосед рассказал о мужчине, напавшем с ножом в магазине в Петербурге

Сосед рассказал о мужчине, напавшем с ножом в магазине в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024

Сосед рассказал о мужчине, напавшем с ножом в магазине в Петербурге

Сосед мужчины, набросившегося с ножом на посетителей магазина в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказал журналистам, что считает его неадекватным... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:31

2024-10-25T15:31

2024-10-25T15:31

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Сосед мужчины, набросившегося с ножом на посетителей магазина в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказал журналистам, что считает его неадекватным человеком, а сегодня видел, как тот долго стоял у "ОКея" с пакетом, внутри которого был какой-то предмет. В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение. "Я даже не знаю, как сформулировать. Я просто знаю, что он неадекватный... Я когда сегодня пошел в "Окей", смотрю – сосед стоит... Выглядит как бы, как наркоман, что ли – лицо земельного цвета... В руках у него пакет был, а в пакете – что-то такое тоньше бутылки, не знаю. Я думаю, что он стоит? Я конкретно пошел за индейкой, купил, вернулся, обратно иду – он опять стоит. Думаю, какой-то странный", – рассказал петербуржец. Он затруднился оценить, почему дал мужчине такую оценку, добавив, что тому было свойственно долго стоять на одном месте, разговаривая с самим собой. При этом никаких угроз в чей-либо адрес не звучало. "По человеку видно, что он неадекватный... Так-то я с ним не общаюсь. Мамку его знаю – нормальная, брат еще есть – тоже (нормальный – ред.). Спортсменом вроде раньше был, а потом... раз, и что-то с ним случилось, стал таким", – заключил сосед.

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Везде кровь, разбиты бутылки, лужи" – очевидец об обстановке в магазине после инцидента "Вышел, смотрю – везде кровь, разбиты бутылки, лужи". Житель Петербурга, который был в магазине во время нападения мужчины с ножом, рассказал, что не слышал никаких криков, но везде была кровь и стекло от разбитой нападавшим витрины с шампанским. 2024-10-25T15:31 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), видео