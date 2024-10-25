https://ria.ru/20241025/napadenie-1980097274.html
Сосед рассказал о мужчине, напавшем с ножом в магазине в Петербурге
Сосед рассказал о мужчине, напавшем с ножом в магазине в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
Сосед рассказал о мужчине, напавшем с ножом в магазине в Петербурге
Сосед мужчины, набросившегося с ножом на посетителей магазина в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказал журналистам, что считает его неадекватным... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:31
2024-10-25T15:31
2024-10-25T15:31
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980056720_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_b45466c1443be67e962a7f2af5c22b3e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Сосед мужчины, набросившегося с ножом на посетителей магазина в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказал журналистам, что считает его неадекватным человеком, а сегодня видел, как тот долго стоял у "ОКея" с пакетом, внутри которого был какой-то предмет. В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение. "Я даже не знаю, как сформулировать. Я просто знаю, что он неадекватный... Я когда сегодня пошел в "Окей", смотрю – сосед стоит... Выглядит как бы, как наркоман, что ли – лицо земельного цвета... В руках у него пакет был, а в пакете – что-то такое тоньше бутылки, не знаю. Я думаю, что он стоит? Я конкретно пошел за индейкой, купил, вернулся, обратно иду – он опять стоит. Думаю, какой-то странный", – рассказал петербуржец. Он затруднился оценить, почему дал мужчине такую оценку, добавив, что тому было свойственно долго стоять на одном месте, разговаривая с самим собой. При этом никаких угроз в чей-либо адрес не звучало. "По человеку видно, что он неадекватный... Так-то я с ним не общаюсь. Мамку его знаю – нормальная, брат еще есть – тоже (нормальный – ред.). Спортсменом вроде раньше был, а потом... раз, и что-то с ним случилось, стал таким", – заключил сосед.
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Везде кровь, разбиты бутылки, лужи" – очевидец об обстановке в магазине после инцидента
"Вышел, смотрю – везде кровь, разбиты бутылки, лужи". Житель Петербурга, который был в магазине во время нападения мужчины с ножом, рассказал, что не слышал никаких криков, но везде была кровь и стекло от разбитой нападавшим витрины с шампанским.
2024-10-25T15:31
true
PT0M27S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980056720_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_f4082f968d42d79cf0ee75a12802ffec.jpg
Первая помощь пострадавшим в результате нападения в супермаркете Петербурга
Росгвардия публикует кадры из магазина в Петербурге, где правоохранители оказывают первую помощь пострадавшим в результате нападения.
2024-10-25T15:31
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Сосед рассказал о мужчине, напавшем с ножом в магазине в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Сосед мужчины, набросившегося с ножом на посетителей магазина в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказал журналистам, что считает его неадекватным человеком, а сегодня видел, как тот долго стоял у "ОКея" с пакетом, внутри которого был какой-то предмет.
2024-10-25T15:31
true
PT0M27S
Сосед рассказал о мужчине, напавшем с ножом в магазине в Петербурге
Сосед напавшего на посетителей магазина в Петербурге назвал его неадекватным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Сосед мужчины, набросившегося с ножом на посетителей магазина в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказал журналистам, что считает его неадекватным человеком, а сегодня видел, как тот долго стоял у "ОКея" с пакетом, внутри которого был какой-то предмет.
В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК
РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.
"Я даже не знаю, как сформулировать. Я просто знаю, что он неадекватный... Я когда сегодня пошел в "Окей", смотрю – сосед стоит... Выглядит как бы, как наркоман, что ли – лицо земельного цвета... В руках у него пакет был, а в пакете – что-то такое тоньше бутылки, не знаю. Я думаю, что он стоит? Я конкретно пошел за индейкой, купил, вернулся, обратно иду – он опять стоит. Думаю, какой-то странный", – рассказал петербуржец.
Он затруднился оценить, почему дал мужчине такую оценку, добавив, что тому было свойственно долго стоять на одном месте, разговаривая с самим собой. При этом никаких угроз в чей-либо адрес не звучало.
"По человеку видно, что он неадекватный... Так-то я с ним не общаюсь. Мамку его знаю – нормальная, брат еще есть – тоже (нормальный – ред.). Спортсменом вроде раньше был, а потом... раз, и что-то с ним случилось, стал таким", – заключил сосед.