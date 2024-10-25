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В Петербурге госпитализировали мужчину, напавшего с ножом на посетителей - РИА Новости, 25.10.2024
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13:56 25.10.2024 (обновлено: 13:57 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/napadenie-1980067168.html
В Петербурге госпитализировали мужчину, напавшего с ножом на посетителей
В Петербурге госпитализировали мужчину, напавшего с ножом на посетителей - РИА Новости, 25.10.2024
В Петербурге госпитализировали мужчину, напавшего с ножом на посетителей
Мужчина, набросившийся с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге и ранивший 5 человек, также госпитализирован, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:56
2024-10-25T13:57
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Мужчина, набросившийся с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге и ранивший 5 человек, также госпитализирован, сообщил городской комитет по здравоохранению. Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Позже комздрав сообщал, что в результате нападения пострадали пять петербуржцев, в том числе четверо доставлены в больницу в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. "Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Лечение пострадавших находится под контролем комитета по здравоохранению", – говорится в сообщении.
санкт-петербург
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Ольга Фомченкова
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Кадры с задержанным 44-летним мужчиной, напавшим на людей в Петербурге
МВД показало кадры с задержанным 44-летним местным жителем за нападение на людей в Петербурге. У него перебинтована голова, он что-то говорит правоохранителям.
2024-10-25T13:56
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PT0M22S
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2024-10-25T13:56
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Правоохранитель об оказании помощи пострадавшему после инцидента в супермаркете Петербурга
"Увидели пострадавшего на улице охранника, который истекал кровью". Росгвардия публикует кадры с места нападения с ножом в магазине в Петербурге, на которых прибывший на место правоохранитель рассказывает об инциденте.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге госпитализировали мужчину, напавшего с ножом на посетителей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Мужчина, набросившийся с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге и ранивший 5 человек, также госпитализирован, сообщил городской комитет по здравоохранению.
2024-10-25T13:56
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PT0M22S
В Петербурге госпитализировали мужчину, напавшего с ножом на посетителей

Мужчина, напавший с ножом на посетителей магазина в Петербурге, госпитализирован

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Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Мужчина, набросившийся с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге и ранивший 5 человек, также госпитализирован, сообщил городской комитет по здравоохранению.
Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ.
Позже комздрав сообщал, что в результате нападения пострадали пять петербуржцев, в том числе четверо доставлены в больницу в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести.
"Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Лечение пострадавших находится под контролем комитета по здравоохранению", – говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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