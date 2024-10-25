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В Петербурге госпитализировали мужчину, напавшего с ножом на посетителей

В Петербурге госпитализировали мужчину, напавшего с ножом на посетителей - РИА Новости, 25.10.2024

В Петербурге госпитализировали мужчину, напавшего с ножом на посетителей

Мужчина, набросившийся с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге и ранивший 5 человек, также госпитализирован, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:56

2024-10-25T13:56

2024-10-25T13:57

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Мужчина, набросившийся с ножом на посетителей магазина в Санкт-Петербурге и ранивший 5 человек, также госпитализирован, сообщил городской комитет по здравоохранению. Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Позже комздрав сообщал, что в результате нападения пострадали пять петербуржцев, в том числе четверо доставлены в больницу в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. "Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Лечение пострадавших находится под контролем комитета по здравоохранению", – говорится в сообщении.

санкт-петербург

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с задержанным 44-летним мужчиной, напавшим на людей в Петербурге МВД показало кадры с задержанным 44-летним местным жителем за нападение на людей в Петербурге. У него перебинтована голова, он что-то говорит правоохранителям. 2024-10-25T13:56 true PT0M22S

Первая помощь пострадавшим в результате нападения в супермаркете Петербурга Росгвардия публикует кадры из магазина в Петербурге, где правоохранители оказывают первую помощь пострадавшим в результате нападения. 2024-10-25T13:56 true PT0M07S

Правоохранитель об оказании помощи пострадавшему после инцидента в супермаркете Петербурга "Увидели пострадавшего на улице охранника, который истекал кровью". Росгвардия публикует кадры с места нападения с ножом в магазине в Петербурге, на которых прибывший на место правоохранитель рассказывает об инциденте. 2024-10-25T13:56 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), видео