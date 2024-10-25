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В Приморье женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто - РИА Новости, 25.10.2024
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06:55 25.10.2024 (обновлено: 11:51 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/naezd-1979959583.html
В Приморье женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто
В Приморье женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто - РИА Новости, 25.10.2024
В Приморье женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто
Женщина без прав, управляя внедорожником, заехала на крышу другого автомобиля во Владивостоке, сообщает Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:55
2024-10-25T11:51
кодекс об административных правонарушениях (коап)
дтп
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Женщина без прав, управляя внедорожником, заехала на крышу другого автомобиля во Владивостоке, сообщает Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю. "Сотрудниками полиции установлено, что 36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не обеспечила контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершила съезд с косогора с последующим наездом на стоящий автомобиль Honda Shuttle", — говорится в сообщении.На опубликованных полицией фото с места происшествия видно, что внедорожник буквально заехал на крышу легковушки, причинив ей серьезные повреждения. При этом в результате ДТП никто не пострадал. В ходе проверки полицейские установили, что женщина не имеет водительского удостоверения. От освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. В краевой полиции дополнительно сообщили, что нарушительницу привлекли к административной ответственности по части второй статьи 12.26 КоАП России (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ей назначены десять суток административного ареста.
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кодекс об административных правонарушениях (коап), дтп, происшествия, владивосток, приморский край
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ДТП, Происшествия, Владивосток, Приморский край
В Приморье женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто

Жительница Владивостока получила 10 суток административного ареста за ДТП

© Фото : УМВД России по Приморскому краюНа месте ДТП во Владивостоке
На месте ДТП во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : УМВД России по Приморскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Женщина без прав, управляя внедорожником, заехала на крышу другого автомобиля во Владивостоке, сообщает Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю.
"Сотрудниками полиции установлено, что 36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не обеспечила контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершила съезд с косогора с последующим наездом на стоящий автомобиль Honda Shuttle", — говорится в сообщении.
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На опубликованных полицией фото с места происшествия видно, что внедорожник буквально заехал на крышу легковушки, причинив ей серьезные повреждения. При этом в результате ДТП никто не пострадал.
В ходе проверки полицейские установили, что женщина не имеет водительского удостоверения. От освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.
В краевой полиции дополнительно сообщили, что нарушительницу привлекли к административной ответственности по части второй статьи 12.26 КоАП России (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ей назначены десять суток административного ареста.
 
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)ДТППроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
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