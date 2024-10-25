https://ria.ru/20241025/naezd-1979959583.html

В Приморье женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто

В Приморье женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто - РИА Новости, 25.10.2024

В Приморье женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто

Женщина без прав, управляя внедорожником, заехала на крышу другого автомобиля во Владивостоке, сообщает Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T06:55

2024-10-25T06:55

2024-10-25T11:51

кодекс об административных правонарушениях (коап)

дтп

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Женщина без прав, управляя внедорожником, заехала на крышу другого автомобиля во Владивостоке, сообщает Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю. "Сотрудниками полиции установлено, что 36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не обеспечила контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершила съезд с косогора с последующим наездом на стоящий автомобиль Honda Shuttle", — говорится в сообщении.На опубликованных полицией фото с места происшествия видно, что внедорожник буквально заехал на крышу легковушки, причинив ей серьезные повреждения. При этом в результате ДТП никто не пострадал. В ходе проверки полицейские установили, что женщина не имеет водительского удостоверения. От освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. В краевой полиции дополнительно сообщили, что нарушительницу привлекли к административной ответственности по части второй статьи 12.26 КоАП России (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ей назначены десять суток административного ареста.

https://ria.ru/20241024/gai-1979735315.html

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кодекс об административных правонарушениях (коап), дтп, происшествия, владивосток, приморский край