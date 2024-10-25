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Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в декабре - РИА Новости, 25.10.2024
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15:29 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980096916.html
Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в декабре
Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в декабре - РИА Новости, 25.10.2024
Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в декабре
Возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре будет зависеть от совокупности факторов, в том числе темпов инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:29
2024-10-25T15:29
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре будет зависеть от совокупности факторов, в том числе темпов инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых. "Возможность повышения (ключевой ставки - ред.) такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать: данных по развитию экономики, инфляции, инфляционных ожиданий, темпов роста кредитования в целом", - сказала она. "Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре", - добавила Набиуллина.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в декабре

Набиуллина: повышение ключевой ставки в декабре зависит от темпов инфляции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре будет зависеть от совокупности факторов, в том числе темпов инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
"Возможность повышения (ключевой ставки - ред.) такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать: данных по развитию экономики, инфляции, инфляционных ожиданий, темпов роста кредитования в целом", - сказала она.
"Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре", - добавила Набиуллина.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки
Вчера, 15:28
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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