https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980096916.html

Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в декабре

Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в декабре - РИА Новости, 25.10.2024

Набиуллина оценила возможность повышения ключевой ставки в декабре

Возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре будет зависеть от совокупности факторов, в том числе темпов инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:29

2024-10-25T15:29

2024-10-25T15:29

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре будет зависеть от совокупности факторов, в том числе темпов инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых. "Возможность повышения (ключевой ставки - ред.) такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать: данных по развитию экономики, инфляции, инфляционных ожиданий, темпов роста кредитования в целом", - сказала она. "Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20241025/tsb-1980094610.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка