https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980091988.html
Увеличение утильсбора на автомобили подстегнет инфляцию в России, заявил ЦБ
Увеличение утильсбора на автомобили подстегнет инфляцию в России, заявил ЦБ - РИА Новости, 25.10.2024
Увеличение утильсбора на автомобили подстегнет инфляцию в России, заявил ЦБ
Увеличение утилизационного сбора на автомобили дополнительно подстегнет инфляцию в России в ближайшие месяцы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:20
2024-10-25T15:20
2024-10-25T15:20
экономика
авто
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Увеличение утилизационного сбора на автомобили дополнительно подстегнет инфляцию в России в ближайшие месяцы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах, он составляет 4,6%, это окажет заметное влияние на инфляцию", - сказала она. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России с 1 октября был повышен на 70-85%, при этом с 1 января 2025 года ставка будет индексироваться на 10-20% ежегодно. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
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экономика, авто, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Авто, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Увеличение утильсбора на автомобили подстегнет инфляцию в России, заявил ЦБ
Набиуллина: увеличение утильсбора на автомобили подстегнет инфляцию в России
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Увеличение утилизационного сбора на автомобили дополнительно подстегнет инфляцию в России в ближайшие месяцы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах, он составляет 4,6%, это окажет заметное влияние на инфляцию", - сказала она.
Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России с 1 октября был повышен на 70-85%, при этом с 1 января 2025 года ставка будет индексироваться на 10-20% ежегодно.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.