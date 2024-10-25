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ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.10.2024
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15:04 25.10.2024 (обновлено: 15:14 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980087064.html
ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина
ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина
Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:04
2024-10-25T15:14
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
экономика
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Первое, инфляция. В целом мы не наблюдаем признаков ее замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились. В значительной степени в устойчивой части. Один из ее показателей - базовая инфляция превысила 9%. Инфляционные ожидания заметно возросли", - сообщила она, объясняя решение повысить ключевую ставку до 21%.
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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, экономика, ключевая ставка
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Экономика, Ключевая ставка
ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Первое, инфляция. В целом мы не наблюдаем признаков ее замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились. В значительной степени в устойчивой части. Один из ее показателей - базовая инфляция превысила 9%. Инфляционные ожидания заметно возросли", - сообщила она, объясняя решение повысить ключевую ставку до 21%.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ЦБ не наблюдает значительного замедления кредитной активности в России
Вчера, 15:10
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссияЭкономикаКлючевая ставка
 
 
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