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ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина
ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина
Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:04
2024-10-25T15:04
2024-10-25T15:14
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
экономика
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Первое, инфляция. В целом мы не наблюдаем признаков ее замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились. В значительной степени в устойчивой части. Один из ее показателей - базовая инфляция превысила 9%. Инфляционные ожидания заметно возросли", - сообщила она, объясняя решение повысить ключевую ставку до 21%.
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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, экономика, ключевая ставка
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Экономика, Ключевая ставка
ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в РФ