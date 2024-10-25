https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980087064.html

ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина

ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции в России, заявила Набиуллина

Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:04

2024-10-25T15:04

2024-10-25T15:14

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

экономика

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Перейду к аргументам сегодняшнего решения. Первое, инфляция. В целом мы не наблюдаем признаков ее замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились. В значительной степени в устойчивой части. Один из ее показателей - базовая инфляция превысила 9%. Инфляционные ожидания заметно возросли", - сообщила она, объясняя решение повысить ключевую ставку до 21%.

https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980088577.html

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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, экономика, ключевая ставка