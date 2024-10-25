https://ria.ru/20241025/mvd-1980123738.html

Избивший супругу житель Астрахани заявил, что врал друзьям о службе на СВО

Избивший супругу житель Астрахани заявил, что врал друзьям о службе на СВО - РИА Новости, 25.10.2024

Избивший супругу житель Астрахани заявил, что врал друзьям о службе на СВО

Житель Астраханской области, задержанный за избиение супруги, заявил полиции, что был в камуфляжной форме после рыбалки, а товарищам врал, что служит на СВО. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:46

2024-10-25T16:46

2024-10-25T16:46

происшествия

астраханская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Житель Астраханской области, задержанный за избиение супруги, заявил полиции, что был в камуфляжной форме после рыбалки, а товарищам врал, что служит на СВО. По информации УМВД России по Астраханской области, мужчина, избивший супругу, был задержан в одном из дворов на территории Трусовского района. При задержании он оказал неповиновение законным требованиям правоохранителей. Его доставили в полицию. "Избил свою супругу в ходе бытовой ссоры. Был по форме, так как приехал с рыбалки... Своим товарищам рассказывал, что я якобы служу в зоне СВО, хотя это не является действительностью", - сказал задержанный. Он добавил, что раскаивается в своих поступках.

https://ria.ru/20241024/krasnodar-1979790758.html

астраханская область

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происшествия, астраханская область, россия