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Избивший супругу житель Астрахани заявил, что врал друзьям о службе на СВО - РИА Новости, 25.10.2024
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16:46 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/mvd-1980123738.html
Избивший супругу житель Астрахани заявил, что врал друзьям о службе на СВО
Избивший супругу житель Астрахани заявил, что врал друзьям о службе на СВО - РИА Новости, 25.10.2024
Избивший супругу житель Астрахани заявил, что врал друзьям о службе на СВО
Житель Астраханской области, задержанный за избиение супруги, заявил полиции, что был в камуфляжной форме после рыбалки, а товарищам врал, что служит на СВО. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:46
2024-10-25T16:46
происшествия
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Житель Астраханской области, задержанный за избиение супруги, заявил полиции, что был в камуфляжной форме после рыбалки, а товарищам врал, что служит на СВО. По информации УМВД России по Астраханской области, мужчина, избивший супругу, был задержан в одном из дворов на территории Трусовского района. При задержании он оказал неповиновение законным требованиям правоохранителей. Его доставили в полицию. "Избил свою супругу в ходе бытовой ссоры. Был по форме, так как приехал с рыбалки... Своим товарищам рассказывал, что я якобы служу в зоне СВО, хотя это не является действительностью", - сказал задержанный. Он добавил, что раскаивается в своих поступках.
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происшествия, астраханская область, россия
Происшествия, Астраханская область, Россия
Избивший супругу житель Астрахани заявил, что врал друзьям о службе на СВО

МВД: избивший супругу житель Астрахани заявил, что врал друзьям о службе на СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Житель Астраханской области, задержанный за избиение супруги, заявил полиции, что был в камуфляжной форме после рыбалки, а товарищам врал, что служит на СВО.
По информации УМВД России по Астраханской области, мужчина, избивший супругу, был задержан в одном из дворов на территории Трусовского района. При задержании он оказал неповиновение законным требованиям правоохранителей. Его доставили в полицию.
"Избил свою супругу в ходе бытовой ссоры. Был по форме, так как приехал с рыбалки... Своим товарищам рассказывал, что я якобы служу в зоне СВО, хотя это не является действительностью", - сказал задержанный. Он добавил, что раскаивается в своих поступках.
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