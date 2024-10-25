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МВД показало кадры с задержанным за нападение на людей в Петербурге
МВД показало кадры с задержанным за нападение на людей в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
МВД показало кадры с задержанным за нападение на людей в Петербурге
МВД России опубликовало видео с задержанным по подозрению в нападении на людей в гипермаркете в Санкт-Петербурге, кадры опубликованы в Telegram-канале... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:58
2024-10-25T13:58
2024-10-25T13:58
происшествия
санкт-петербург
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. МВД России опубликовало видео с задержанным по подозрению в нападении на людей в гипермаркете в Санкт-Петербурге, кадры опубликованы в Telegram-канале официального представителя ведомства Ирины Волк. На кадрах видно работу полиции и автомобили скорой медицинской помощи у гипермаркета в Санкт-Петербурге, где мужчина напал на посетителей и сотрудников. Полиция также показала задержанного, у него перебинтована голова, он что-то говорит правоохранителям. В МВД уточнили, что задержанный – 44-летний местный житель – был доставлен в отдел полиции. В пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал с ножом на посетителей. Были госпитализированы четыре человека с ранениями различной степени тяжести, подозреваемого задержали на месте. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980062142.html
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Кадры с задержанным 44-летним мужчиной, напавшим на людей в Петербурге
МВД показало кадры с задержанным 44-летним местным жителем за нападение на людей в Петербурге. У него перебинтована голова, он что-то говорит правоохранителям.
2024-10-25T13:58
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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД показало кадры с задержанным за нападение на людей в Петербурге
МВД показало видео с задержанным по подозрению в нападении на людей в Петербурге