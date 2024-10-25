https://ria.ru/20241025/mvd-1979989302.html
МВД выявило более 150 сценариев кибермошенничества
МВД выявило более 150 сценариев кибермошенничества - РИА Новости, 25.10.2024
МВД выявило более 150 сценариев кибермошенничества
Правоохранители зафиксировали более 150 сценариев, которыми пользуются мошенники для хищения денежных средств у россиян, рассказал РИА Новости замначальника... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:03
2024-10-25T11:03
2024-10-25T11:03
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СИРИУС (Краснодарский край), 25 окт – РИА Новости. Правоохранители зафиксировали более 150 сценариев, которыми пользуются мошенники для хищения денежных средств у россиян, рассказал РИА Новости замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на международной конференции информационной безопасности KUBAN CSC 2024 в Сириусе. Он пояснил, что действия правоохранителей сегодня направлены на блокировку "серых" сим-карт, иностранного трафика, исключение подмены номера и банковских операций без согласия клиентов. Однако, говорит Филиппов, сценарии мошенников постоянно меняются. "Принятыми мерами, направленными на просвещение, знания населения… мы добились, что 95% населения уже знают о том, что преступления в сфере ИТ могут совершаться. Вопрос в том, что преступники также отслеживают наши действия. И что произошло? Если раньше основным трендом у преступников было то, что они звонили и представлялись от лица сотрудников правоохранительных органов, любых правоохранительных органов, от лица сотрудников служб безопасности финансовых организаций. Мы мерами просвещения… сбили этот тренд, поэтому разработаны новые сценарии, которые вводят людей в заблуждение. Они рассказывают сейчас уже не про правоохранительные органы, а про замену труб, батареи, какие-то социальные фонды", - пояснил Филиппов. Новые сценарии, отметил он, сбивают с толку людей неправдоподобными историями, и предугадать, какие формы обмана будут в следующем году, сложно. "Могут появиться любые (виды мошенничества - ред.). Всего таких сценариев у нас сейчас зафиксировано более 150… Базовое одно – не разговаривать с чужими людьми, кто-то позвонил - обдумать, если без надобности поступил нелепый звонок, если у вас нет потребности в кредите, сим-карте, положить трубку", - сказал Филиппов. Международная конференция информационной безопасности KUBAN CSC 2024 проходит в Сириусе с 23 по 25 октября. в ней участвуют представители органов власти и безопасности, правоохранители, эксперты. В прошлом году мероприятие проводили на территории в Сочи. В 2024-м конференция собрала 400 участников из 20 стран.
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Россия, Сочи, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД выявило более 150 сценариев кибермошенничества
МВД: мошенники используют более 150 сценариев для хищения денег у россиян
СИРИУС (Краснодарский край), 25 окт – РИА Новости. Правоохранители зафиксировали более 150 сценариев, которыми пользуются мошенники для хищения денежных средств у россиян, рассказал РИА Новости замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на международной конференции информационной безопасности KUBAN CSC 2024 в Сириусе.
Он пояснил, что действия правоохранителей сегодня направлены на блокировку "серых" сим-карт, иностранного трафика, исключение подмены номера и банковских операций без согласия клиентов. Однако, говорит Филиппов, сценарии мошенников постоянно меняются.
"Принятыми мерами, направленными на просвещение, знания населения… мы добились, что 95% населения уже знают о том, что преступления в сфере ИТ могут совершаться. Вопрос в том, что преступники также отслеживают наши действия. И что произошло? Если раньше основным трендом у преступников было то, что они звонили и представлялись от лица сотрудников правоохранительных органов, любых правоохранительных органов, от лица сотрудников служб безопасности финансовых организаций. Мы мерами просвещения… сбили этот тренд, поэтому разработаны новые сценарии, которые вводят людей в заблуждение. Они рассказывают сейчас уже не про правоохранительные органы, а про замену труб, батареи, какие-то социальные фонды", - пояснил Филиппов.
Новые сценарии, отметил он, сбивают с толку людей неправдоподобными историями, и предугадать, какие формы обмана будут в следующем году, сложно.
«
"Могут появиться любые (виды мошенничества - ред.). Всего таких сценариев у нас сейчас зафиксировано более 150… Базовое одно – не разговаривать с чужими людьми, кто-то позвонил - обдумать, если без надобности поступил нелепый звонок, если у вас нет потребности в кредите, сим-карте, положить трубку", - сказал Филиппов.
Международная конференция информационной безопасности KUBAN CSC 2024 проходит в Сириусе с 23 по 25 октября. в ней участвуют представители органов власти и безопасности, правоохранители, эксперты. В прошлом году мероприятие проводили на территории в Сочи. В 2024-м конференция собрала 400 участников из 20 стран.