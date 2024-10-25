https://ria.ru/20241025/mvd-1979989302.html

МВД выявило более 150 сценариев кибермошенничества

МВД выявило более 150 сценариев кибермошенничества - РИА Новости, 25.10.2024

МВД выявило более 150 сценариев кибермошенничества

Правоохранители зафиксировали более 150 сценариев, которыми пользуются мошенники для хищения денежных средств у россиян, рассказал РИА Новости замначальника... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:03

2024-10-25T11:03

2024-10-25T11:03

технологии

россия

сочи

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИРИУС (Краснодарский край), 25 окт – РИА Новости. Правоохранители зафиксировали более 150 сценариев, которыми пользуются мошенники для хищения денежных средств у россиян, рассказал РИА Новости замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на международной конференции информационной безопасности KUBAN CSC 2024 в Сириусе. Он пояснил, что действия правоохранителей сегодня направлены на блокировку "серых" сим-карт, иностранного трафика, исключение подмены номера и банковских операций без согласия клиентов. Однако, говорит Филиппов, сценарии мошенников постоянно меняются. "Принятыми мерами, направленными на просвещение, знания населения… мы добились, что 95% населения уже знают о том, что преступления в сфере ИТ могут совершаться. Вопрос в том, что преступники также отслеживают наши действия. И что произошло? Если раньше основным трендом у преступников было то, что они звонили и представлялись от лица сотрудников правоохранительных органов, любых правоохранительных органов, от лица сотрудников служб безопасности финансовых организаций. Мы мерами просвещения… сбили этот тренд, поэтому разработаны новые сценарии, которые вводят людей в заблуждение. Они рассказывают сейчас уже не про правоохранительные органы, а про замену труб, батареи, какие-то социальные фонды", - пояснил Филиппов. Новые сценарии, отметил он, сбивают с толку людей неправдоподобными историями, и предугадать, какие формы обмана будут в следующем году, сложно. "Могут появиться любые (виды мошенничества - ред.). Всего таких сценариев у нас сейчас зафиксировано более 150… Базовое одно – не разговаривать с чужими людьми, кто-то позвонил - обдумать, если без надобности поступил нелепый звонок, если у вас нет потребности в кредите, сим-карте, положить трубку", - сказал Филиппов. Международная конференция информационной безопасности KUBAN CSC 2024 проходит в Сириусе с 23 по 25 октября. в ней участвуют представители органов власти и безопасности, правоохранители, эксперты. В прошлом году мероприятие проводили на территории в Сочи. В 2024-м конференция собрала 400 участников из 20 стран.

https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

россия

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)