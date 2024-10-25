https://ria.ru/20241025/mvd-1979974442.html
Появилось видео задержания замминистра энергетики Мочальникова
Появилось видео задержания замминистра энергетики Мочальникова - РИА Новости, 25.10.2024
Появилось видео задержания замминистра энергетики Мочальникова
МВД опубликовало видео задержания заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова в его частном доме. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:47
2024-10-25T09:47
2024-10-25T09:47
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
россия
происшествия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. МВД опубликовало видео задержания заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова в его частном доме. По данным МВД, Мочальников подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Также задержаны бывший замглавы Минэнерго и двое заместителей директора бюджетного учреждения. На видео, опубликованном в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк, показано, как полиция и сотрудники ФСБ заходят в частный дом и общаются с Мочальниковым и его супругой. На кадрах обыска – подсчет купюр в рублях и валюте. Кроме того, правоохранители приходят в дом к женщине и знакомят ее с постановлением о производстве следственных действий. По данным МВД, предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт, но работы были выполнены не полностью. Двум участникам схемы предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста.
https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html
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РИА Новости
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Задержание подозреваемого в мошенничестве замминистра энергетики России
Задержанный замминистра энергетики России подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Волк.
2024-10-25T09:47
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), россия, происшествия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Россия, Происшествия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Появилось видео задержания замминистра энергетики Мочальникова
МВД показало видео задержания замминистра энергетики РФ Мочальникова