https://ria.ru/20241025/mvd-1979974442.html

Появилось видео задержания замминистра энергетики Мочальникова

Появилось видео задержания замминистра энергетики Мочальникова - РИА Новости, 25.10.2024

Появилось видео задержания замминистра энергетики Мочальникова

МВД опубликовало видео задержания заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова в его частном доме. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:47

2024-10-25T09:47

2024-10-25T09:47

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

россия

происшествия

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. МВД опубликовало видео задержания заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова в его частном доме. По данным МВД, Мочальников подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Также задержаны бывший замглавы Минэнерго и двое заместителей директора бюджетного учреждения. На видео, опубликованном в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк, показано, как полиция и сотрудники ФСБ заходят в частный дом и общаются с Мочальниковым и его супругой. На кадрах обыска – подсчет купюр в рублях и валюте. Кроме того, правоохранители приходят в дом к женщине и знакомят ее с постановлением о производстве следственных действий. По данным МВД, предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт, но работы были выполнены не полностью. Двум участникам схемы предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста.

https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html

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Задержание подозреваемого в мошенничестве замминистра энергетики России Задержанный замминистра энергетики России подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Волк. 2024-10-25T09:47 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), россия, происшествия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)