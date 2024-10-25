https://ria.ru/20241025/mvd-1979968783.html

Стали известны подробности по делу задержанного замминистра энергетики

Стали известны подробности по делу задержанного замминистра энергетики - РИА Новости, 25.10.2024

Стали известны подробности по делу задержанного замминистра энергетики

По данным МВД, предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:11

2024-10-25T09:11

2024-10-25T09:39

происшествия

москва

россия

ирина волк

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

гуэбипк мвд рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. По данным МВД, предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт, но работы выполнены не полностью, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, вопрос о мере пресечения будет рассмотрен в пятницу."Противоправная деятельность была выявлена с участием Росфинмониторинга и Минэнерго. По данным МВД, предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт, но работы выполнены не полностью. Двум участникам схемы предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк.В ходе расследования выявлена возможная причастность руководителей Минэнерго к хищениям бюджетных средств. Четверо задержаны, включая заместителя министра, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ, добавила Волк.

https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html

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происшествия, москва, россия, ирина волк, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), гуэбипк мвд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)