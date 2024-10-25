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Стали известны подробности по делу задержанного замминистра энергетики
Стали известны подробности по делу задержанного замминистра энергетики - РИА Новости, 25.10.2024
Стали известны подробности по делу задержанного замминистра энергетики
По данным МВД, предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:11
2024-10-25T09:11
2024-10-25T09:39
происшествия
москва
россия
ирина волк
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
гуэбипк мвд рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. По данным МВД, предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт, но работы выполнены не полностью, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, вопрос о мере пресечения будет рассмотрен в пятницу."Противоправная деятельность была выявлена с участием Росфинмониторинга и Минэнерго. По данным МВД, предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт, но работы выполнены не полностью. Двум участникам схемы предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк.В ходе расследования выявлена возможная причастность руководителей Минэнерго к хищениям бюджетных средств. Четверо задержаны, включая заместителя министра, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ, добавила Волк.
https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html
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происшествия, москва, россия, ирина волк, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), гуэбипк мвд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ГУЭБиПК МВД РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Стали известны подробности по делу задержанного замминистра энергетики
МВД: дело задержанного замминистра энергетики связано с заключенными контрактами