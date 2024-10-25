https://ria.ru/20241025/mvd-1979967490.html

Задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве

Задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве - РИА Новости, 25.10.2024

Задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве

Заместителя министра энергетики Cергея Мочальникова, задержанного накануне, подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:06

2024-10-25T09:06

2024-10-25T10:59

россия

ирина волк

москва

происшествия

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

гуэбипк мвд рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Заместителя министра энергетики Cергея Мочальникова, задержанного накануне, подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики России, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", — говорится в публикации.По данным ведомства, с 2014 по 2023 год чиновники Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт, но работы были выполнены не полностью, хотя деньги за них перечислили. В июне по этому делу арестовали двух участников схемы.Во время расследования выявилась возможная причастность к хищениям руководителей Минэнерго. В результате задержали четверых фигурантов, в том числе замминистра. Против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, добавила Волк.

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Задержание подозреваемого в мошенничестве замминистра энергетики России Задержанный замминистра энергетики России подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Волк. 2024-10-25T09:06 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ирина волк, москва, происшествия, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), гуэбипк мвд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)