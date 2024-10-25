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Задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве
Задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве - РИА Новости, 25.10.2024
Задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве
Заместителя министра энергетики Cергея Мочальникова, задержанного накануне, подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:06
2024-10-25T09:06
2024-10-25T10:59
россия
ирина волк
москва
происшествия
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
гуэбипк мвд рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Заместителя министра энергетики Cергея Мочальникова, задержанного накануне, подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики России, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Кроме того, действующий заместитель министра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", — говорится в публикации.По данным ведомства, с 2014 по 2023 год чиновники Минэнерго заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт, но работы были выполнены не полностью, хотя деньги за них перечислили. В июне по этому делу арестовали двух участников схемы.Во время расследования выявилась возможная причастность к хищениям руководителей Минэнерго. В результате задержали четверых фигурантов, в том числе замминистра. Против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, добавила Волк.
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Задержание подозреваемого в мошенничестве замминистра энергетики России
Задержанный замминистра энергетики России подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Волк.
2024-10-25T09:06
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россия, ирина волк, москва, происшествия, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), гуэбипк мвд рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Ирина Волк, Москва, Происшествия, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), ГУЭБиПК МВД РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве
МВД: задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве