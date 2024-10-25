https://ria.ru/20241025/moskva-1980075457.html
В России появилось войсковое братство "Свои"
В России появилось войсковое братство "Свои" - РИА Новости, 25.10.2024
В России появилось войсковое братство "Свои"
Учредительное собрание общественного движения участников специальной военной операции "Войсковое братство "Свои" состоялось в Центральном доме российской Армии... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:31
2024-10-25T14:31
2024-10-25T14:31
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Учредительное собрание общественного движения участников специальной военной операции "Войсковое братство "Свои" состоялось в Центральном доме российской Армии (ЦДРА) в Москве, его организаторами стали участники СВО, сообщили в Минобороны России. Также инициаторами объединения стали военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации, Общероссийская общественная организация ветеранов вооруженных сил в лице председателя совета организации генерала армии Виктора Ермакова, руководители ветеранских объединений видов и родов войск ВС РФ. "В своей деятельности вновь сформированное общественное движение будет оказывать содействие в различных видах помощи и поддержки его участникам в решении социальных и бытовых проблем, проведении медицинской, социальной реабилитации, в развитии и поддержке социальной активности участников движения. Осуществлять работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества, а также содействовать государственным органам и общественным объединениям в деле военно-патриотического воспитания молодежи, сохранении и приумножении патриотических и исторических традиций, проведении мероприятий по укреплению единства и общности участников движения", - сказали в ведомстве. В учредительном собрании приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Она отметила, что у фонда, а также военно-социального центра будет налажено взаимодействие с новым движением. "Ваш опыт работы в ветеранских и общественных организациях для нас будет необходим. Усиливая наше взаимодействие, мы сможем сделать очень многое для тех, кто будет возвращаться из зоны СВО, и для тех ветеранов, кто защищал интересы нашего государства в предыдущие локальные войны и конфликты", - сказала Цивилева. Идею создания движения поддержал министр обороны РФ Андрей Белоусов, отметил его заместитель - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. "Важно, что идея создания движения, исходящая от самих участников специальной военной операции, имеет целью объединить современных защитников Отечества и членов их семей для оказания им всесторонней поддержки, вовлечения в военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранения и приумножения славных боевых традиций вооруженных сил", - подчеркнул Горемыкин. В рамках собрания прошел телемост с личным составом в зоне СВО и военнослужащими в госпиталях Минобороны РФ - на нем военные обменялись мнениями по вопросу создания нового общественного движения. Кроме того, заместители министра обороны РФ наградили участников СВО государственными наградами, а также вручили ветеранам военной службы, внесшим значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции, ведомственные медали "За помощь и милосердие".
https://ria.ru/20240726/veterany-1962108973.html
https://ria.ru/20240426/fond-1942427649.html
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россия, москва, виктор горемыкин, виктор ермаков, андрей белоусов, безопасность
Россия, Москва, Виктор Горемыкин, Виктор Ермаков, Андрей Белоусов, Безопасность
В России появилось войсковое братство "Свои"
В России появилось войсковое братство "Свои", созданное участниками СВО
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Учредительное собрание общественного движения участников специальной военной операции "Войсковое братство "Свои" состоялось в Центральном доме российской Армии (ЦДРА) в Москве, его организаторами стали участники СВО, сообщили в Минобороны России.
Также инициаторами объединения стали военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации, Общероссийская общественная организация ветеранов вооруженных сил в лице председателя совета организации генерала армии Виктора Ермакова
, руководители ветеранских объединений видов и родов войск ВС РФ.
"В своей деятельности вновь сформированное общественное движение будет оказывать содействие в различных видах помощи и поддержки его участникам в решении социальных и бытовых проблем, проведении медицинской, социальной реабилитации, в развитии и поддержке социальной активности участников движения. Осуществлять работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества, а также содействовать государственным органам и общественным объединениям в деле военно-патриотического воспитания молодежи, сохранении и приумножении патриотических и исторических традиций, проведении мероприятий по укреплению единства и общности участников движения", - сказали в ведомстве.
В учредительном собрании приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Она отметила, что у фонда, а также военно-социального центра будет налажено взаимодействие с новым движением. "Ваш опыт работы в ветеранских и общественных организациях для нас будет необходим. Усиливая наше взаимодействие, мы сможем сделать очень многое для тех, кто будет возвращаться из зоны СВО, и для тех ветеранов, кто защищал интересы нашего государства в предыдущие локальные войны и конфликты", - сказала Цивилева.
Идею создания движения поддержал министр обороны РФ Андрей Белоусов
, отметил его заместитель - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин
. "Важно, что идея создания движения, исходящая от самих участников специальной военной операции, имеет целью объединить современных защитников Отечества и членов их семей для оказания им всесторонней поддержки, вовлечения в военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранения и приумножения славных боевых традиций вооруженных сил", - подчеркнул Горемыкин.
В рамках собрания прошел телемост с личным составом в зоне СВО и военнослужащими в госпиталях Минобороны РФ - на нем военные обменялись мнениями по вопросу создания нового общественного движения. Кроме того, заместители министра обороны РФ наградили участников СВО государственными наградами, а также вручили ветеранам военной службы, внесшим значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции, ведомственные медали "За помощь и милосердие".