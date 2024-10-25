https://ria.ru/20241025/moskva-1979978681.html

В Москве создали 27 современных газорегуляторных пунктов

В Москве создали 27 современных газорегуляторных пунктов - РИА Новости, 25.10.2024

В Москве создали 27 современных газорегуляторных пунктов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы создали 27 современных газорегуляторных пунктов и шкафных пунктов редуцирования, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:14

2024-10-25T10:14

2024-10-25T10:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

россия

новомосковский административный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979979026_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_12ac9cd655b045841db86d7995fcaacc.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы создали 27 современных газорегуляторных пунктов и шкафных пунктов редуцирования, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы создали для города 27 современных газорегуляторных пунктов и шкафных пунктов редуцирования. Большинство из них уже установили", - говорится в сообщении. На сайте подчеркнули, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров, поддержание его значений в заданных пределах и подачу в квартиры потребителей. Оборудование фиксирует расход и позволяет быстро адаптировать систему газораспределения в случае необходимости. "На предприятии АО "Мосгаз" создан полный цикл производства газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения, от проектирования и разработки документации до 3D-моделирования и выпуска готовой продукции. При этом более 95% компонентов изготавливается в России, в том числе на самом предприятии. Особое внимание при производстве уделяют экологической безопасности", - добавляется в сообщении. Как отметили на сайте, столичные газорегуляторные пункты постоянно модернизируют и обновляют. В этом году больше всего их установили в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, а также на западе, юго-востоке и в центре города. Новое оборудование отличается высокой надежностью и низким уровнем шума. "Газорегуляторные пункты также оснащают системами, которые непрерывного следят за технологическими параметрами природного газа и состоянием оборудования. Инновационные технологии позволяют исключить выбросы вредных веществ и устранить запах газа. Для покраски используют специальные антикоррозийные составы", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20240621/moskva-1954432336.html

https://ria.ru/20240827/modernizatsiya-1968662857.html

москва

россия

новомосковский административный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, новомосковский административный округ