https://ria.ru/20241025/moskva-1979978681.html
В Москве создали 27 современных газорегуляторных пунктов
В Москве создали 27 современных газорегуляторных пунктов - РИА Новости, 25.10.2024
В Москве создали 27 современных газорегуляторных пунктов
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы создали 27 современных газорегуляторных пунктов и шкафных пунктов редуцирования, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:14
2024-10-25T10:14
2024-10-25T10:14
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы создали 27 современных газорегуляторных пунктов и шкафных пунктов редуцирования, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы создали для города 27 современных газорегуляторных пунктов и шкафных пунктов редуцирования. Большинство из них уже установили", - говорится в сообщении. На сайте подчеркнули, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров, поддержание его значений в заданных пределах и подачу в квартиры потребителей. Оборудование фиксирует расход и позволяет быстро адаптировать систему газораспределения в случае необходимости. "На предприятии АО "Мосгаз" создан полный цикл производства газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения, от проектирования и разработки документации до 3D-моделирования и выпуска готовой продукции. При этом более 95% компонентов изготавливается в России, в том числе на самом предприятии. Особое внимание при производстве уделяют экологической безопасности", - добавляется в сообщении. Как отметили на сайте, столичные газорегуляторные пункты постоянно модернизируют и обновляют. В этом году больше всего их установили в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, а также на западе, юго-востоке и в центре города. Новое оборудование отличается высокой надежностью и низким уровнем шума. "Газорегуляторные пункты также оснащают системами, которые непрерывного следят за технологическими параметрами природного газа и состоянием оборудования. Инновационные технологии позволяют исключить выбросы вредных веществ и устранить запах газа. Для покраски используют специальные антикоррозийные составы", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20240621/moskva-1954432336.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, новомосковский административный округ
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Новомосковский административный округ
В Москве создали 27 современных газорегуляторных пунктов
В Москве создали 27 газорегуляторных пунктов и шкафных пунктов редуцирования
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы создали 27 современных газорегуляторных пунктов и шкафных пунктов редуцирования, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы создали для города 27 современных газорегуляторных пунктов и шкафных пунктов редуцирования. Большинство из них уже установили", - говорится в сообщении.
На сайте подчеркнули, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров, поддержание его значений в заданных пределах и подачу в квартиры потребителей. Оборудование фиксирует расход и позволяет быстро адаптировать систему газораспределения в случае необходимости.
"На предприятии АО "Мосгаз" создан полный цикл производства газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения, от проектирования и разработки документации до 3D-моделирования и выпуска готовой продукции. При этом более 95% компонентов изготавливается в России, в том числе на самом предприятии. Особое внимание при производстве уделяют экологической безопасности", - добавляется в сообщении.
Как отметили на сайте, столичные газорегуляторные пункты постоянно модернизируют и обновляют. В этом году больше всего их установили в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, а также на западе, юго-востоке и в центре города. Новое оборудование отличается высокой надежностью и низким уровнем шума.
"Газорегуляторные пункты также оснащают системами, которые непрерывного следят за технологическими параметрами природного газа и состоянием оборудования. Инновационные технологии позволяют исключить выбросы вредных веществ и устранить запах газа. Для покраски используют специальные антикоррозийные составы", - добавили в сообщении.