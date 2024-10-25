https://ria.ru/20241025/moskva-1979975531.html
Ликсутов: кабельные заводы Москвы выпускают инновационную продукцию
Ликсутов: кабельные заводы Москвы выпускают инновационную продукцию - РИА Новости, 25.10.2024
Ликсутов: кабельные заводы Москвы выпускают инновационную продукцию
В пятницу, 25 октября, в России отмечается День работников кабельной промышленности; на сегодняшний день в данной отрасли задействованы порядка двадцати... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:13
2024-10-25T10:13
2024-10-25T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В пятницу, 25 октября, в России отмечается День работников кабельной промышленности; на сегодняшний день в данной отрасли задействованы порядка двадцати предприятий Москвы, на них работают около 3 тысяч сотрудников, с января по август этого года они увеличили поставки продукции более чем на 18%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва занимает первое место в России по объему выручки предприятий кабельной отрасли. С 2019 по 2023 год этот показатель увеличился в 1,9 раза и составил 64,3 миллиарда рублей. Кроме того, столичные производители активно продолжают наращивать объемы поставок — по итогам восьми месяцев 2024-го заводы отгрузили заказчикам изделий более чем на 28,7 миллиарда рублей, что на 18,6 процента превышает итоги аналогичного периода 2023 года", – привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.Он подчеркнул, что достигать таких результатов помогает в том числе поддержка, которую город оказывает по поручению Сергея Собянина. "Благодарим коллег за отличную работу и желаем дальнейших успехов", — сказал Ликсутов.Столичные предприятия предлагают широкий ассортимент инновационных и специализированных товаров, отвечающих всем требованиям надежности и безопасности. К примеру, в столице производят сверхтонкий монтажный оптический кабель, самый легкий космический, сверхгибкий для робототехники, а также специализированные изделия для атомных электростанций и нефтеперерабатывающих заводов."Кабельно-проводниковая продукция столичного производства — один из основных элементов, обеспечивающий надежную передачу энергии и данных на объекты социальной и промышленной инфраструктуры. Город поддерживает такие предприятия. Например, сегодня статус промкомплекса присвоен трем столичным заводам, которые входят в число ведущих производителей отрасли", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова цитируют в департаменте.Он добавил, что компании также привлекают средства на развитие площадок благодаря льготному инвесткредитованию Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.В ДИПП напомнили, что статус промкомплекса был присвоен московской компании "Спецкабель", которая создала герметизированный кабель для структурированных кабельных сетей и разработала линейку огнестойких кабелей для систем безопасности автоматизированных систем управления техпроцессами.В прошлом году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства возместил предприятию часть затрат на приобретение нового оборудования. В частности, компания закупила современные станки, в 1,5 раза увеличивающие выпуск товаров. Также увеличилась скорость выпуска кабеля для проминтерфейса с 150 до 260 метров в час. Теперь пятьдесят километров кабеля изготавливают в 1,5 раза быстрее.Кроме того, благодаря поддержки центра "Моспром" компания нарастила экспорт в страны ближнего зарубежья. Так, в 2023 году на45% выросли поставки в Казахстан.Московское предприятие "Москабельмет" производит продукцию для АЭС и НПЗ. К примеру, завод создал кабельные технологии для оснащения нефтегазовых месторождений специально для энергосистем и средств связи для морских платформ арктической зоны и континентального шельфа. Все разработки обладают высокими эксплуатационными характеристиками и имеют широкий диапазон рабочих температур, а также обладают стойкостью к агрессивным средам и взрывобезопасностью, отметили в ДИПП.Кроме того, предприятие выпускает комплексы кабельных систем мониторинга, обеспечивающие непрерывный контроль за объектами инфраструктуры арктических платформ. Такие аппараты помогают прогнозировать появление дефектов на ранней стадии и снижают аварийность.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В мегаполисе работают свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где заняты более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открываются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.Москва создала комфортные условия для развития МСП — производителям Москвы доступно более 20 системных и антикризисных инструментов поддержки. Статус промышленного комплекса предприятия начали получать восемь лет назад. Он дает ряд налоговых льгот: сниженные ставки налога на прибыль, а также уменьшение в два раза налог на имущество и на 80% — земельный, добавили в ДИПП.
https://ria.ru/20241017/moskva-1978454333.html
https://ria.ru/20241016/moskva-1978274597.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В пятницу, 25 октября, в России отмечается День работников кабельной промышленности; на сегодняшний день в данной отрасли задействованы порядка двадцати предприятий Москвы, на них работают около 3 тысяч сотрудников, с января по август этого года они увеличили поставки продукции более чем на 18%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Москва занимает первое место в России по объему выручки предприятий кабельной отрасли. С 2019 по 2023 год этот показатель увеличился в 1,9 раза и составил 64,3 миллиарда рублей. Кроме того, столичные производители активно продолжают наращивать объемы поставок — по итогам восьми месяцев 2024-го заводы отгрузили заказчикам изделий более чем на 28,7 миллиарда рублей, что на 18,6 процента превышает итоги аналогичного периода 2023 года", – привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.
Он подчеркнул, что достигать таких результатов помогает в том числе поддержка, которую город оказывает по поручению Сергея Собянина
. "Благодарим коллег за отличную работу и желаем дальнейших успехов", — сказал Ликсутов.
Столичные предприятия предлагают широкий ассортимент инновационных и специализированных товаров, отвечающих всем требованиям надежности и безопасности. К примеру, в столице производят сверхтонкий монтажный оптический кабель, самый легкий космический, сверхгибкий для робототехники, а также специализированные изделия для атомных электростанций и нефтеперерабатывающих заводов.
"Кабельно-проводниковая продукция столичного производства — один из основных элементов, обеспечивающий надежную передачу энергии и данных на объекты социальной и промышленной инфраструктуры. Город поддерживает такие предприятия. Например, сегодня статус промкомплекса присвоен трем столичным заводам, которые входят в число ведущих производителей отрасли", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
, его слова цитируют в департаменте.
Он добавил, что компании также привлекают средства на развитие площадок благодаря льготному инвесткредитованию Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
В ДИПП напомнили, что статус промкомплекса был присвоен московской компании "Спецкабель", которая создала герметизированный кабель для структурированных кабельных сетей и разработала линейку огнестойких кабелей для систем безопасности автоматизированных систем управления техпроцессами.
В прошлом году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства возместил предприятию часть затрат на приобретение нового оборудования. В частности, компания закупила современные станки, в 1,5 раза увеличивающие выпуск товаров. Также увеличилась скорость выпуска кабеля для проминтерфейса с 150 до 260 метров в час. Теперь пятьдесят километров кабеля изготавливают в 1,5 раза быстрее.
Кроме того, благодаря поддержки центра "Моспром" компания нарастила экспорт в страны ближнего зарубежья. Так, в 2023 году на45% выросли поставки в Казахстан
.
Московское предприятие "Москабельмет" производит продукцию для АЭС и НПЗ. К примеру, завод создал кабельные технологии для оснащения нефтегазовых месторождений специально для энергосистем и средств связи для морских платформ арктической зоны и континентального шельфа. Все разработки обладают высокими эксплуатационными характеристиками и имеют широкий диапазон рабочих температур, а также обладают стойкостью к агрессивным средам и взрывобезопасностью, отметили в ДИПП.
Кроме того, предприятие выпускает комплексы кабельных систем мониторинга, обеспечивающие непрерывный контроль за объектами инфраструктуры арктических платформ. Такие аппараты помогают прогнозировать появление дефектов на ранней стадии и снижают аварийность.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В мегаполисе работают свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где заняты более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открываются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.
Москва создала комфортные условия для развития МСП — производителям Москвы доступно более 20 системных и антикризисных инструментов поддержки. Статус промышленного комплекса предприятия начали получать восемь лет назад. Он дает ряд налоговых льгот: сниженные ставки налога на прибыль, а также уменьшение в два раза налог на имущество и на 80% — земельный, добавили в ДИПП.