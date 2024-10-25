https://ria.ru/20241025/moskva-1979975531.html

Ликсутов: кабельные заводы Москвы выпускают инновационную продукцию

Ликсутов: кабельные заводы Москвы выпускают инновационную продукцию - РИА Новости, 25.10.2024

Ликсутов: кабельные заводы Москвы выпускают инновационную продукцию

В пятницу, 25 октября, в России отмечается День работников кабельной промышленности; на сегодняшний день в данной отрасли задействованы порядка двадцати... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:13

2024-10-25T10:13

2024-10-25T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979974110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87192751cd25cd655894d6a2bbc7f1cb.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В пятницу, 25 октября, в России отмечается День работников кабельной промышленности; на сегодняшний день в данной отрасли задействованы порядка двадцати предприятий Москвы, на них работают около 3 тысяч сотрудников, с января по август этого года они увеличили поставки продукции более чем на 18%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва занимает первое место в России по объему выручки предприятий кабельной отрасли. С 2019 по 2023 год этот показатель увеличился в 1,9 раза и составил 64,3 миллиарда рублей. Кроме того, столичные производители активно продолжают наращивать объемы поставок — по итогам восьми месяцев 2024-го заводы отгрузили заказчикам изделий более чем на 28,7 миллиарда рублей, что на 18,6 процента превышает итоги аналогичного периода 2023 года", – привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.Он подчеркнул, что достигать таких результатов помогает в том числе поддержка, которую город оказывает по поручению Сергея Собянина. "Благодарим коллег за отличную работу и желаем дальнейших успехов", — сказал Ликсутов.Столичные предприятия предлагают широкий ассортимент инновационных и специализированных товаров, отвечающих всем требованиям надежности и безопасности. К примеру, в столице производят сверхтонкий монтажный оптический кабель, самый легкий космический, сверхгибкий для робототехники, а также специализированные изделия для атомных электростанций и нефтеперерабатывающих заводов."Кабельно-проводниковая продукция столичного производства — один из основных элементов, обеспечивающий надежную передачу энергии и данных на объекты социальной и промышленной инфраструктуры. Город поддерживает такие предприятия. Например, сегодня статус промкомплекса присвоен трем столичным заводам, которые входят в число ведущих производителей отрасли", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова цитируют в департаменте.Он добавил, что компании также привлекают средства на развитие площадок благодаря льготному инвесткредитованию Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.В ДИПП напомнили, что статус промкомплекса был присвоен московской компании "Спецкабель", которая создала герметизированный кабель для структурированных кабельных сетей и разработала линейку огнестойких кабелей для систем безопасности автоматизированных систем управления техпроцессами.В прошлом году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства возместил предприятию часть затрат на приобретение нового оборудования. В частности, компания закупила современные станки, в 1,5 раза увеличивающие выпуск товаров. Также увеличилась скорость выпуска кабеля для проминтерфейса с 150 до 260 метров в час. Теперь пятьдесят километров кабеля изготавливают в 1,5 раза быстрее.Кроме того, благодаря поддержки центра "Моспром" компания нарастила экспорт в страны ближнего зарубежья. Так, в 2023 году на45% выросли поставки в Казахстан.Московское предприятие "Москабельмет" производит продукцию для АЭС и НПЗ. К примеру, завод создал кабельные технологии для оснащения нефтегазовых месторождений специально для энергосистем и средств связи для морских платформ арктической зоны и континентального шельфа. Все разработки обладают высокими эксплуатационными характеристиками и имеют широкий диапазон рабочих температур, а также обладают стойкостью к агрессивным средам и взрывобезопасностью, отметили в ДИПП.Кроме того, предприятие выпускает комплексы кабельных систем мониторинга, обеспечивающие непрерывный контроль за объектами инфраструктуры арктических платформ. Такие аппараты помогают прогнозировать появление дефектов на ранней стадии и снижают аварийность.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В мегаполисе работают свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где заняты более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открываются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.Москва создала комфортные условия для развития МСП — производителям Москвы доступно более 20 системных и антикризисных инструментов поддержки. Статус промышленного комплекса предприятия начали получать восемь лет назад. Он дает ряд налоговых льгот: сниженные ставки налога на прибыль, а также уменьшение в два раза налог на имущество и на 80% — земельный, добавили в ДИПП.

https://ria.ru/20241017/moskva-1978454333.html

https://ria.ru/20241016/moskva-1978274597.html

https://ria.ru/20241011/liksutov-1977570565.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов