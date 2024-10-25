https://ria.ru/20241025/moskva-1979947384.html

Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября

Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября - РИА Новости, 25.10.2024

Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября

Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября - начале декабря, сообщили РИА Новости в столичных горнолыжных комплексах. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T03:23

2024-10-25T03:23

2024-10-25T03:23

москва

спорт

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября - начале декабря, сообщили РИА Новости в столичных горнолыжных комплексах. "Сейчас идет подготовка к сезону, планируем открыться в начале декабря", - рассказали в пресс-службе спортивного комплекса "Воробьевы горы". В комплексе "Лата трэк", расположенном в Крылатском, отметили, что полная подготовка к открытию сезона будет закончена в начале-середине ноября, а само открытие зависит от благоприятности погодных условий. "На данный момент точной даты открытия у нас нет, планируется в 20-х числах ноября... Идет подготовка, когда будет стабильный минус, тогда мы начнем напылять наши склоны. Сейчас такой возможности нет, так как снег будет таять", - добавили в спорткомплексе "Кант".

https://realty.ria.ru/20241018/investitsii-1978724042.html

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москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, спорт