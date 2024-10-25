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Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября - РИА Новости, 25.10.2024
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03:23 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/moskva-1979947384.html
Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября
Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября - РИА Новости, 25.10.2024
Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября
Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября - начале декабря, сообщили РИА Новости в столичных горнолыжных комплексах. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T03:23
2024-10-25T03:23
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября - начале декабря, сообщили РИА Новости в столичных горнолыжных комплексах. "Сейчас идет подготовка к сезону, планируем открыться в начале декабря", - рассказали в пресс-службе спортивного комплекса "Воробьевы горы". В комплексе "Лата трэк", расположенном в Крылатском, отметили, что полная подготовка к открытию сезона будет закончена в начале-середине ноября, а само открытие зависит от благоприятности погодных условий. "На данный момент точной даты открытия у нас нет, планируется в 20-х числах ноября... Идет подготовка, когда будет стабильный минус, тогда мы начнем напылять наши склоны. Сейчас такой возможности нет, так как снег будет таять", - добавили в спорткомплексе "Кант".
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москва, спорт
Москва, Спорт
Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября

Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября — начале декабря

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМолодой человек в горнолыжном центре "Кант" в Москве
Молодой человек в горнолыжном центре Кант в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Молодой человек в горнолыжном центре "Кант" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября - начале декабря, сообщили РИА Новости в столичных горнолыжных комплексах.
"Сейчас идет подготовка к сезону, планируем открыться в начале декабря", - рассказали в пресс-службе спортивного комплекса "Воробьевы горы".
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18 октября, 13:49
В комплексе "Лата трэк", расположенном в Крылатском, отметили, что полная подготовка к открытию сезона будет закончена в начале-середине ноября, а само открытие зависит от благоприятности погодных условий.
"На данный момент точной даты открытия у нас нет, планируется в 20-х числах ноября... Идет подготовка, когда будет стабильный минус, тогда мы начнем напылять наши склоны. Сейчас такой возможности нет, так как снег будет таять", - добавили в спорткомплексе "Кант".
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