https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980169263.html

ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции

ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции - РИА Новости, 25.10.2024

ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции

Центральная избирательная комиссия Молдовы в пятницу утвердила окончательные результаты референдума по вопросу евроинтеграции, явка составила 50,72%, сообщила... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:24

2024-10-25T19:24

2024-10-25T19:34

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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдовы в пятницу утвердила окончательные результаты референдума по вопросу евроинтеграции, явка составила 50,72%, сообщила председатель комиссии Анджела Караман.На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?"."Согласно полученным и утверждённым результатам, в референдуме приняло участие 50,72% избирателей, что позволяет признать его состоявшимся. За опцию "Да" проголосовали 749 719 избирателей, за опцию "Нет" - 739 155. А всего - 1 488 874. Все материалы, касающиеся плебисцита, будут переданы в Конституционный суд для утверждения результатов", - заявила Караман.Конституционный суд обязан вынести решение в течение 10 дней.

https://ria.ru/20241025/evroreferendum-1980078914.html

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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, евросоюз