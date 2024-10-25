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ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции
ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции - РИА Новости, 25.10.2024
ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции
Центральная избирательная комиссия Молдовы в пятницу утвердила окончательные результаты референдума по вопросу евроинтеграции, явка составила 50,72%, сообщила... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:24
2024-10-25T19:24
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдовы в пятницу утвердила окончательные результаты референдума по вопросу евроинтеграции, явка составила 50,72%, сообщила председатель комиссии Анджела Караман.На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?"."Согласно полученным и утверждённым результатам, в референдуме приняло участие 50,72% избирателей, что позволяет признать его состоявшимся. За опцию "Да" проголосовали 749 719 избирателей, за опцию "Нет" - 739 155. А всего - 1 488 874. Все материалы, касающиеся плебисцита, будут переданы в Конституционный суд для утверждения результатов", - заявила Караман.Конституционный суд обязан вынести решение в течение 10 дней.
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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, евросоюз
В мире, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Евросоюз
ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции
ЦИК Молдавии: явка на референдум по евроинтеграции составила 50,72 процента
КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдовы в пятницу утвердила окончательные результаты референдума по вопросу евроинтеграции, явка составила 50,72%, сообщила председатель комиссии Анджела Караман.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС
за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
"Согласно полученным и утверждённым результатам, в референдуме приняло участие 50,72% избирателей, что позволяет признать его состоявшимся. За опцию "Да" проголосовали 749 719 избирателей, за опцию "Нет" - 739 155. А всего - 1 488 874. Все материалы, касающиеся плебисцита, будут переданы в Конституционный суд для утверждения результатов", - заявила Караман.
Конституционный суд обязан вынести решение в течение 10 дней.