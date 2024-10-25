https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980089451.html

Санду допустила присоединение Молдавии к ЕС без Приднестровья

Санду допустила присоединение Молдавии к ЕС без Приднестровья - РИА Новости, 25.10.2024

Санду допустила присоединение Молдавии к ЕС без Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы интеграции в Евросоюз в международно признанных границах республики, однако допускает, что Приднестровье... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:12

2024-10-25T15:12

2024-10-25T15:12

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

приднестровская молдавская республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg

КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы интеграции в Евросоюз в международно признанных границах республики, однако допускает, что Приднестровье присоединится к этому процессу позднее. Ранее глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что было бы проще, если бы Молдавия вступала в Евросоюз сразу с Приднестровьем. "Я очень хочу, чтобы мы смогли интегрироваться в ЕС всей страной - и правый, и левый берег (Днестра). Это будет возможно только, если мы найдем политическое решение, это подразумевает вывод российских военных и вывоз оружия. Я чувствую и вижу все больший интерес левого берега Днестра к присоединению к ЕС, мы должны ценить это изменение. Но если не будет такой возможности, то мы можем провести процесс присоединения в два шага", - заявила Санду в рамках проекта "Интервью без протокола". По ее словам, процесс евроинтеграции Молдавии не должен становиться заложником этого конфликта. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС среди жителей Приднестровья за евроинтеграцию проголосовали 31,02% избирателей, против - 68,96%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". В целом по стране за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, приднестровская молдавская республика