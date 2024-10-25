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Санду допустила присоединение Молдавии к ЕС без Приднестровья - РИА Новости, 25.10.2024
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15:12 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980089451.html
Санду допустила присоединение Молдавии к ЕС без Приднестровья
Санду допустила присоединение Молдавии к ЕС без Приднестровья - РИА Новости, 25.10.2024
Санду допустила присоединение Молдавии к ЕС без Приднестровья
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы интеграции в Евросоюз в международно признанных границах республики, однако допускает, что Приднестровье... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:12
2024-10-25T15:12
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы интеграции в Евросоюз в международно признанных границах республики, однако допускает, что Приднестровье присоединится к этому процессу позднее. Ранее глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что было бы проще, если бы Молдавия вступала в Евросоюз сразу с Приднестровьем. "Я очень хочу, чтобы мы смогли интегрироваться в ЕС всей страной - и правый, и левый берег (Днестра). Это будет возможно только, если мы найдем политическое решение, это подразумевает вывод российских военных и вывоз оружия. Я чувствую и вижу все больший интерес левого берега Днестра к присоединению к ЕС, мы должны ценить это изменение. Но если не будет такой возможности, то мы можем провести процесс присоединения в два шага", - заявила Санду в рамках проекта "Интервью без протокола". По ее словам, процесс евроинтеграции Молдавии не должен становиться заложником этого конфликта. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС среди жителей Приднестровья за евроинтеграцию проголосовали 31,02% избирателей, против - 68,96%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". В целом по стране за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, Приднестровская Молдавская Республика
Санду допустила присоединение Молдавии к ЕС без Приднестровья

Санду допустила, что Приднестровье присоединится к евроинтеграции позже

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы интеграции в Евросоюз в международно признанных границах республики, однако допускает, что Приднестровье присоединится к этому процессу позднее.
Ранее глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что было бы проще, если бы Молдавия вступала в Евросоюз сразу с Приднестровьем.
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"Я очень хочу, чтобы мы смогли интегрироваться в ЕС всей страной - и правый, и левый берег (Днестра). Это будет возможно только, если мы найдем политическое решение, это подразумевает вывод российских военных и вывоз оружия. Я чувствую и вижу все больший интерес левого берега Днестра к присоединению к ЕС, мы должны ценить это изменение. Но если не будет такой возможности, то мы можем провести процесс присоединения в два шага", - заявила Санду в рамках проекта "Интервью без протокола".
По ее словам, процесс евроинтеграции Молдавии не должен становиться заложником этого конфликта.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС среди жителей Приднестровья за евроинтеграцию проголосовали 31,02% избирателей, против - 68,96%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". В целом по стране за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияМайя СандуЕвросоюзПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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