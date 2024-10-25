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Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли люди - РИА Новости, 25.10.2024
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12:18 25.10.2024 (обновлено: 15:02 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/mojka-1980017647.html
Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли люди
Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли люди - РИА Новости, 25.10.2024
Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли люди
Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, где погибли семь пассажиров, приговорили к 6 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:18
2024-10-25T15:02
происшествия
авто
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, где погибли семь пассажиров, приговорили к 6 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. "Рахматшоху Курбонову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба. Курбонов признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как установил суд, Курбонов, 10 мая управляя с превышением допустимой скорости технически исправным автобусом, вблизи д. 69 по ул. Большой Морской совершил наезд на бордюрный камень. После этого он выехал на левый по ходу своего движения тротуар, наехал на металлическое ограждение и на проезжей части Поцелуева моста совершил наезд на остановившиеся автомобили. "При возникновении опасности водитель неверно оценил дорожную ситуацию, не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автобуса и, продолжая движение, сбив металлическое ограждение моста, допустил падение автобуса в реку", - говорилось в обвинении. В результате дорожно-транспортного происшествия 7 пассажиров автобуса погибли.Как добавили в пресс-службе, Курбонов вину признал, раскаялся, принес извинения потерпевшим.
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия
Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли люди

Водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли 7 пассажиров, дали 6 лет колонии

© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаРахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Рахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Рахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, где погибли семь пассажиров, приговорили к 6 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
"Рахматшоху Курбонову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.
© СоцсетиАвтобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© Соцсети
1 из 6
© МЧС России/TelegramАвтобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© МЧС России/Telegram
2 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 6
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© Соцсети
1 из 6
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© МЧС России/Telegram
2 из 6
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 6
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 6
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 6
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 6
Курбонов признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Как установил суд, Курбонов, 10 мая управляя с превышением допустимой скорости технически исправным автобусом, вблизи д. 69 по ул. Большой Морской совершил наезд на бордюрный камень. После этого он выехал на левый по ходу своего движения тротуар, наехал на металлическое ограждение и на проезжей части Поцелуева моста совершил наезд на остановившиеся автомобили.
"При возникновении опасности водитель неверно оценил дорожную ситуацию, не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автобуса и, продолжая движение, сбив металлическое ограждение моста, допустил падение автобуса в реку", - говорилось в обвинении.
В результате дорожно-транспортного происшествия 7 пассажиров автобуса погибли.
Как добавили в пресс-службе, Курбонов вину признал, раскаялся, принес извинения потерпевшим.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Пострадавший рассказал, как выбирался из автобуса, упавшего в Петербурге
10 мая, 21:37
 
ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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