Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли люди
Водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли 7 пассажиров, дали 6 лет колонии
© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаРахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Рахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, где погибли семь пассажиров, приговорили к 6 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
"Рахматшоху Курбонову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.
© СоцсетиАвтобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© Соцсети
1 из 6
© МЧС России/TelegramАвтобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
2 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
3 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
4 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
5 из 6
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
6 из 6
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© Соцсети
1 из 6
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
2 из 6
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
3 из 6
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и упал с моста.
4 из 6
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
5 из 6
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением при повороте. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду.
6 из 6
Курбонов признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Как установил суд, Курбонов, 10 мая управляя с превышением допустимой скорости технически исправным автобусом, вблизи д. 69 по ул. Большой Морской совершил наезд на бордюрный камень. После этого он выехал на левый по ходу своего движения тротуар, наехал на металлическое ограждение и на проезжей части Поцелуева моста совершил наезд на остановившиеся автомобили.
"При возникновении опасности водитель неверно оценил дорожную ситуацию, не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автобуса и, продолжая движение, сбив металлическое ограждение моста, допустил падение автобуса в реку", - говорилось в обвинении.
В результате дорожно-транспортного происшествия 7 пассажиров автобуса погибли.
Как добавили в пресс-службе, Курбонов вину признал, раскаялся, принес извинения потерпевшим.