https://ria.ru/20241025/mojka-1980017647.html

Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли люди

Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли люди - РИА Новости, 25.10.2024

Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли люди

Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, где погибли семь пассажиров, приговорили к 6 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:18

2024-10-25T12:18

2024-10-25T15:02

происшествия

авто

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, где погибли семь пассажиров, приговорили к 6 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. "Рахматшоху Курбонову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба. Курбонов признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как установил суд, Курбонов, 10 мая управляя с превышением допустимой скорости технически исправным автобусом, вблизи д. 69 по ул. Большой Морской совершил наезд на бордюрный камень. После этого он выехал на левый по ходу своего движения тротуар, наехал на металлическое ограждение и на проезжей части Поцелуева моста совершил наезд на остановившиеся автомобили. "При возникновении опасности водитель неверно оценил дорожную ситуацию, не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автобуса и, продолжая движение, сбив металлическое ограждение моста, допустил падение автобуса в реку", - говорилось в обвинении. В результате дорожно-транспортного происшествия 7 пассажиров автобуса погибли.Как добавили в пресс-службе, Курбонов вину признал, раскаялся, принес извинения потерпевшим.

https://ria.ru/20240510/avtobus-1945173295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, санкт-петербург, россия