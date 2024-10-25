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Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встречи с Путиным - РИА Новости, 25.10.2024
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16:56 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/modi-1980127831.html
Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встречи с Путиным
Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встречи с Путиным - РИА Новости, 25.10.2024
Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встречи с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о своих впечатлениях от встречи с лидерами России и Украины, заявил первый замглавы РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:56
2024-10-25T16:56
в мире
индия
россия
украина
нарендра моди
олаф шольц
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о своих впечатлениях от встречи с лидерами России и Украины, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Канцлер Германии Олаф Шольц находится в Индии с официальным визитом по приглашению премьера Нарендры Моди. В ходе его визита лидеры двух стран выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса и стали сопредседателями седьмых межправительственных консультаций. В субботу канцлер Шольц отправится в Гоа, где немецкий военно-морской фрегат "Баден-Вюртемберг" и боевой корабль поддержки "Франкфурт-на-Майне" совершат запланированный заход в порт в рамках германского развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе. "Ваши вопросы касались обсуждений, связанных с региональными проблемами, особенно после визита премьер-министра (Индии Нарендры Моди - ред.) на саммит БРИКС, и дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией. Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами. Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины, а также шагами, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта, и некоторыми идеями, о которых говорили различные действующие лица, и о том, как Индия остается на стороне мира. Мы не являемся нейтральными в этом конфликте. Мы на стороне мира и готовы поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира, извлекая выгоду или используя имеющиеся у нас возможности для взаимодействия со всеми сторонами в этом конфликте", - сказал он в ходе брифинга. Говоря о конфликте в секторе Газа, Мисри отметил, что Моди и Шольц выразили обеспокоенность развитием событий там. "Что касается Западной Азии, то обе стороны выразили обеспокоенность развитием событий там и выразили надежду на то, что и без того серьезный конфликт, который привел к большому ущербу, жертвам и разрушениям, не будет расширяться и не вовлечет в свою сферу больше действующих лиц, и что заинтересованные стороны смогут найти путь к урегулированию посредством диалога и дипломатии и прийти к соглашению по этим вопросам", - подчеркнул индийский дипломат. Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры. Также премьер Индии 22-23 октября находился на саммите БРИКС в Казани, где у него состоялись двусторонние переговоры с Путиным. Двадцать третьего августа премьер-министр Индии посетил Украину, где провел переговоры с Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html
https://ria.ru/20241023/briks-1979474323.html
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в мире, индия, россия, украина, нарендра моди, олаф шольц, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Индия, Россия, Украина, Нарендра Моди, Олаф Шольц, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Моди рассказал Шольцу о впечатлениях от встречи с Путиным

Замглавы МИД Индии: Моди рассказал Шольцу о встрече с лидерами России и Украины

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о своих впечатлениях от встречи с лидерами России и Украины, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
Канцлер Германии Олаф Шольц находится в Индии с официальным визитом по приглашению премьера Нарендры Моди. В ходе его визита лидеры двух стран выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса и стали сопредседателями седьмых межправительственных консультаций. В субботу канцлер Шольц отправится в Гоа, где немецкий военно-морской фрегат "Баден-Вюртемберг" и боевой корабль поддержки "Франкфурт-на-Майне" совершат запланированный заход в порт в рамках германского развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе.
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"Ваши вопросы касались обсуждений, связанных с региональными проблемами, особенно после визита премьер-министра (Индии Нарендры Моди - ред.) на саммит БРИКС, и дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией. Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами. Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины, а также шагами, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта, и некоторыми идеями, о которых говорили различные действующие лица, и о том, как Индия остается на стороне мира. Мы не являемся нейтральными в этом конфликте. Мы на стороне мира и готовы поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира, извлекая выгоду или используя имеющиеся у нас возможности для взаимодействия со всеми сторонами в этом конфликте", - сказал он в ходе брифинга.
Говоря о конфликте в секторе Газа, Мисри отметил, что Моди и Шольц выразили обеспокоенность развитием событий там.
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"Что касается Западной Азии, то обе стороны выразили обеспокоенность развитием событий там и выразили надежду на то, что и без того серьезный конфликт, который привел к большому ущербу, жертвам и разрушениям, не будет расширяться и не вовлечет в свою сферу больше действующих лиц, и что заинтересованные стороны смогут найти путь к урегулированию посредством диалога и дипломатии и прийти к соглашению по этим вопросам", - подчеркнул индийский дипломат.
Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры. Также премьер Индии 22-23 октября находился на саммите БРИКС в Казани, где у него состоялись двусторонние переговоры с Путиным.
Двадцать третьего августа премьер-министр Индии посетил Украину, где провел переговоры с Зеленским. Ранее Моди заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
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