https://ria.ru/20241025/modi-1980035777.html
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди - РИА Новости, 25.10.2024
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине и в Западной Азии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пресс-конференции с канцлером... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:53
2024-10-25T12:53
2024-10-25T12:53
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине и в Западной Азии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Продолжающиеся конфликты на Украине и в Западной Азии беспокоят нас обоих. Индия всегда считала, что проблемы не могут быть решены на поле битвы, и готова внести всевозможный вклад в восстановление мира", - заявил Моди. Канцлер Германии Олаф Шольц находится в Индии с официальным визитом по приглашению премьера Нарендры Моди. В ходе его визита лидеры двух стран выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса и стали сопредседателями седьмых межправительственных консультаций. В субботу канцлер Шольц отправится в Гоа, где немецкий военно-морской фрегат "Баден-Вюртемберг" и боевой корабль поддержки "Франкфурт-на-Майне" совершат запланированный заход в порт в рамках германского развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20241022/peregovory-1979311541.html
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в мире, индия, украина, германия, нарендра моди, олаф шольц
В мире, Индия, Украина, Германия, Нарендра Моди, Олаф Шольц
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди
Моди: Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине и Западной Азии