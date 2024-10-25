Рейтинг@Mail.ru
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/modi-1980035777.html
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди - РИА Новости, 25.10.2024
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине и в Западной Азии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пресс-конференции с канцлером... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:53
2024-10-25T12:53
в мире
индия
украина
германия
нарендра моди
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979618751_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_8e1177030282f4a9da75790efe0fcd9c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине и в Западной Азии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Продолжающиеся конфликты на Украине и в Западной Азии беспокоят нас обоих. Индия всегда считала, что проблемы не могут быть решены на поле битвы, и готова внести всевозможный вклад в восстановление мира", - заявил Моди. Канцлер Германии Олаф Шольц находится в Индии с официальным визитом по приглашению премьера Нарендры Моди. В ходе его визита лидеры двух стран выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса и стали сопредседателями седьмых межправительственных консультаций. В субботу канцлер Шольц отправится в Гоа, где немецкий военно-морской фрегат "Баден-Вюртемберг" и боевой корабль поддержки "Франкфурт-на-Майне" совершат запланированный заход в порт в рамках германского развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20241022/peregovory-1979311541.html
индия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979618751_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_8f4aa100125cce9c7bb3daaddba7361d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, украина, германия, нарендра моди, олаф шольц
В мире, Индия, Украина, Германия, Нарендра Моди, Олаф Шольц
Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди

Моди: Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине и Западной Азии

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине и в Западной Азии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Продолжающиеся конфликты на Украине и в Западной Азии беспокоят нас обоих. Индия всегда считала, что проблемы не могут быть решены на поле битвы, и готова внести всевозможный вклад в восстановление мира", - заявил Моди.
Канцлер Германии Олаф Шольц находится в Индии с официальным визитом по приглашению премьера Нарендры Моди. В ходе его визита лидеры двух стран выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса и стали сопредседателями седьмых межправительственных консультаций.
В субботу канцлер Шольц отправится в Гоа, где немецкий военно-морской фрегат "Баден-Вюртемберг" и боевой корабль поддержки "Франкфурт-на-Майне" совершат запланированный заход в порт в рамках германского развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе.
Путин на встрече с премьер-министром Индии Моди - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Путин и Моди обсудили на саммите БРИКС российско-индийские отношения
22 октября, 13:37
 
В миреИндияУкраинаГерманияНарендра МодиОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала