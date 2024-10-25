https://ria.ru/20241025/modi-1980035777.html

Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди

Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди - РИА Новости, 25.10.2024

Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине, заявил Моди

Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине и в Западной Азии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пресс-конференции с канцлером... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:53

2024-10-25T12:53

2024-10-25T12:53

в мире

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украина

германия

нарендра моди

олаф шольц

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Индия готова внести вклад в восстановление мира на Украине и в Западной Азии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Продолжающиеся конфликты на Украине и в Западной Азии беспокоят нас обоих. Индия всегда считала, что проблемы не могут быть решены на поле битвы, и готова внести всевозможный вклад в восстановление мира", - заявил Моди. Канцлер Германии Олаф Шольц находится в Индии с официальным визитом по приглашению премьера Нарендры Моди. В ходе его визита лидеры двух стран выступили на 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса и стали сопредседателями седьмых межправительственных консультаций. В субботу канцлер Шольц отправится в Гоа, где немецкий военно-морской фрегат "Баден-Вюртемберг" и боевой корабль поддержки "Франкфурт-на-Майне" совершат запланированный заход в порт в рамках германского развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20241022/peregovory-1979311541.html

индия

украина

германия

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в мире, индия, украина, германия, нарендра моди, олаф шольц