https://ria.ru/20241025/mishel-1979969755.html

Глава Евросовета после саммита БРИКС в Казани отчитал ЕС

Глава Евросовета после саммита БРИКС в Казани отчитал ЕС - РИА Новости, 25.10.2024

Глава Евросовета после саммита БРИКС в Казани отчитал ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель, который покидает свой пост в конце ноября, после проведения саммита БРИКС в Казани в интервью газете Financial Times призвал ЕС... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:22

2024-10-25T09:22

2024-10-25T09:22

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евросовет

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, который покидает свой пост в конце ноября, после проведения саммита БРИКС в Казани в интервью газете Financial Times призвал ЕС прекратить "читать нотации" другим частям света и проявлять больше уважения к развивающимся странам, если блок хочет противостоять расширению влияния РФ и Китая. "Участие стран-партнеров ЕС в саммите в России, организованном (российским президентом) Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить "читать нотации" другим частям света", - сказал Мишель. Как заявил глава Евросовета, ЕС необходимо проявлять больше уважения в отношении развивающихся стран, с которыми у блока подписаны соглашения по стратегическому, торговому и политическому сотрудничеству. По его мнению, таким образом необходимо действовать, если ЕС хочет противостоять усилиям России и Китая по расширению своего влияния в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. "Мы убеждены, что знаем, что правильно, а что нет. И мы не прилагаем усилий, по крайней мере, чтобы понять, по каким причинам (другие страны) думают иначе... Мы не всегда очень хороши в плане общения, в плане объяснений, в плане разговоров с ними (развивающимися странами) и проявления к ним определенного уважения... Мы не прикладываем усилий, чтобы понять", - заявил Мишель. По его мнению, когда такие страны, как, например, Египет или ОАЭ, которые очень близки с ЕС в плане сотрудничества, "делают выбор в пользу Казани, они хотят послать сигнал остальной части мира". Мишель посоветовал ЕС избрать новый подход по взаимодействию с такими странами. Он также напомнил, что подход ЕС к обеспечению соблюдения своих стандартов и правил в отношении торговых партнеров, например, правил рыболовства, часто был "унизительным". Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html

https://ria.ru/20241025/putin-1979859655.html

https://ria.ru/20241024/zapad-1979716706.html

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