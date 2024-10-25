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Глава Евросовета после саммита БРИКС в Казани отчитал ЕС - РИА Новости, 25.10.2024
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09:22 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/mishel-1979969755.html
Глава Евросовета после саммита БРИКС в Казани отчитал ЕС
Глава Евросовета после саммита БРИКС в Казани отчитал ЕС - РИА Новости, 25.10.2024
Глава Евросовета после саммита БРИКС в Казани отчитал ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель, который покидает свой пост в конце ноября, после проведения саммита БРИКС в Казани в интервью газете Financial Times призвал ЕС... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:22
2024-10-25T09:22
в мире
россия
шарль мишель
владимир путин
евросоюз
брикс
евросовет
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, который покидает свой пост в конце ноября, после проведения саммита БРИКС в Казани в интервью газете Financial Times призвал ЕС прекратить "читать нотации" другим частям света и проявлять больше уважения к развивающимся странам, если блок хочет противостоять расширению влияния РФ и Китая. "Участие стран-партнеров ЕС в саммите в России, организованном (российским президентом) Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить "читать нотации" другим частям света", - сказал Мишель. Как заявил глава Евросовета, ЕС необходимо проявлять больше уважения в отношении развивающихся стран, с которыми у блока подписаны соглашения по стратегическому, торговому и политическому сотрудничеству. По его мнению, таким образом необходимо действовать, если ЕС хочет противостоять усилиям России и Китая по расширению своего влияния в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. "Мы убеждены, что знаем, что правильно, а что нет. И мы не прилагаем усилий, по крайней мере, чтобы понять, по каким причинам (другие страны) думают иначе... Мы не всегда очень хороши в плане общения, в плане объяснений, в плане разговоров с ними (развивающимися странами) и проявления к ним определенного уважения... Мы не прикладываем усилий, чтобы понять", - заявил Мишель. По его мнению, когда такие страны, как, например, Египет или ОАЭ, которые очень близки с ЕС в плане сотрудничества, "делают выбор в пользу Казани, они хотят послать сигнал остальной части мира". Мишель посоветовал ЕС избрать новый подход по взаимодействию с такими странами. Он также напомнил, что подход ЕС к обеспечению соблюдения своих стандартов и правил в отношении торговых партнеров, например, правил рыболовства, часто был "унизительным". Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html
https://ria.ru/20241025/putin-1979859655.html
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в мире, россия, шарль мишель, владимир путин, евросоюз, брикс, евросовет, саммит брикс в казани в 2024 году, египет, оаэ
В мире, Россия, Шарль Мишель, Владимир Путин, Евросоюз, БРИКС, Евросовет, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Египет, ОАЭ
Глава Евросовета после саммита БРИКС в Казани отчитал ЕС

Мишель после саммита БРИКС призвал ЕС не читать нотации другим частям света

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, который покидает свой пост в конце ноября, после проведения саммита БРИКС в Казани в интервью газете Financial Times призвал ЕС прекратить "читать нотации" другим частям света и проявлять больше уважения к развивающимся странам, если блок хочет противостоять расширению влияния РФ и Китая.
"Участие стран-партнеров ЕС в саммите в России, организованном (российским президентом) Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить "читать нотации" другим частям света", - сказал Мишель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Как заявил глава Евросовета, ЕС необходимо проявлять больше уважения в отношении развивающихся стран, с которыми у блока подписаны соглашения по стратегическому, торговому и политическому сотрудничеству. По его мнению, таким образом необходимо действовать, если ЕС хочет противостоять усилиям России и Китая по расширению своего влияния в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.
«
"Мы убеждены, что знаем, что правильно, а что нет. И мы не прилагаем усилий, по крайней мере, чтобы понять, по каким причинам (другие страны) думают иначе... Мы не всегда очень хороши в плане общения, в плане объяснений, в плане разговоров с ними (развивающимися странами) и проявления к ним определенного уважения... Мы не прикладываем усилий, чтобы понять", - заявил Мишель.
По его мнению, когда такие страны, как, например, Египет или ОАЭ, которые очень близки с ЕС в плане сотрудничества, "делают выбор в пользу Казани, они хотят послать сигнал остальной части мира".
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Мишель посоветовал ЕС избрать новый подход по взаимодействию с такими странами. Он также напомнил, что подход ЕС к обеспечению соблюдения своих стандартов и правил в отношении торговых партнеров, например, правил рыболовства, часто был "унизительным".
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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В миреРоссияШарль МишельВладимир ПутинЕвросоюзБРИКСЕвросоветСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЕгипетОАЭ
 
 
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