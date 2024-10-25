https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html
Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году
Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024
Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году
С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали свыше 4,7 тысячи мирных жителей российских регионов, из них 718 погибли, сообщил посол по особым... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T23:00
2024-10-25T23:00
2024-10-25T23:00
специальная военная операция на украине
родион мирошник
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ООН, 25 окт - РИА Новости. С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали свыше 4,7 тысячи мирных жителей российских регионов, из них 718 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Только с начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4733 мирных жителя российских регионов, из которых 718 человек погибли, и ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка, 49 человек из них погибли и уже никогда не станут взрослыми", - сказал Мирошник, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совбеза ООН.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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родион мирошник, оон, россия
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, ООН, Россия
Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году
Мирошник сообщил о гибели 718 человек в 2024 году из-за атак ВСУ на РФ