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Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html
Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году
Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024
Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году
С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали свыше 4,7 тысячи мирных жителей российских регионов, из них 718 погибли, сообщил посол по особым... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T23:00
2024-10-25T23:00
специальная военная операция на украине
родион мирошник
оон
россия
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ООН, 25 окт - РИА Новости. С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали свыше 4,7 тысячи мирных жителей российских регионов, из них 718 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Только с начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4733 мирных жителя российских регионов, из которых 718 человек погибли, и ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка, 49 человек из них погибли и уже никогда не станут взрослыми", - сказал Мирошник, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совбеза ООН.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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родион мирошник, оон, россия
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, ООН, Россия
Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году

Мирошник сообщил о гибели 718 человек в 2024 году из-за атак ВСУ на РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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ООН, 25 окт - РИА Новости. С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали свыше 4,7 тысячи мирных жителей российских регионов, из них 718 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Только с начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4733 мирных жителя российских регионов, из которых 718 человек погибли, и ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка, 49 человек из них погибли и уже никогда не станут взрослыми", - сказал Мирошник, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совбеза ООН.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникООНРоссия
 
 
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