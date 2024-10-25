https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html

Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году

Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2024

Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году

С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали свыше 4,7 тысячи мирных жителей российских регионов, из них 718 погибли, сообщил посол по особым... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T23:00

2024-10-25T23:00

2024-10-25T23:00

специальная военная операция на украине

родион мирошник

оон

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648703_103:0:2928:1589_1920x0_80_0_0_d1416e053cafc056a640d27c7068ac32.jpg

ООН, 25 окт - РИА Новости. С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали свыше 4,7 тысячи мирных жителей российских регионов, из них 718 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Только с начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4733 мирных жителя российских регионов, из которых 718 человек погибли, и ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка, 49 человек из них погибли и уже никогда не станут взрослыми", - сказал Мирошник, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

родион мирошник, оон, россия