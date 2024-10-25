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Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года - РИА Новости, 25.10.2024
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07:45 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/mintsifra-1979961181.html
Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года
Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года - РИА Новости, 25.10.2024
Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года
Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца 2024 года, она дорабатывается после стратегической сессии с участием председателя... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:45
2024-10-25T07:45
экономика
россия
максут шадаев
михаил мишустин
почта россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца 2024 года, она дорабатывается после стратегической сессии с участием председателя правительства Михаила Мишустина, рассказал РИА Новости глава министерства Максут Шадаев. "Она уже представлялась, была стратсессия, стратегическая сессия с участием председателя правительства. Дано поручение доработать. Я думаю, до конца года мы новую версию представим", - сказал Шадаев. Стратегическая сессия по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года" прошла в сентябре. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что компания должна совершенствовать цифровые почтовые сервисы, их внедрение должно вывести компанию на высокие показатели удовлетворенности потребителей. "Почта России" в ноябре 2023 года получила поручение до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов. Как отмечал Шадаев, принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы.
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экономика, россия, максут шадаев, михаил мишустин, почта россии
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Михаил Мишустин, Почта России
Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года

Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца 2024 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦентральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца 2024 года, она дорабатывается после стратегической сессии с участием председателя правительства Михаила Мишустина, рассказал РИА Новости глава министерства Максут Шадаев.
"Она уже представлялась, была стратсессия, стратегическая сессия с участием председателя правительства. Дано поручение доработать. Я думаю, до конца года мы новую версию представим", - сказал Шадаев.
Стратегическая сессия по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года" прошла в сентябре. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что компания должна совершенствовать цифровые почтовые сервисы, их внедрение должно вывести компанию на высокие показатели удовлетворенности потребителей.
"Почта России" в ноябре 2023 года получила поручение до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов. Как отмечал Шадаев, принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы.
Вывеска Почты России - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевМихаил МишустинПочта России
 
 
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