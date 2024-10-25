https://ria.ru/20241025/mintsifra-1979961181.html

Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года

Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года - РИА Новости, 25.10.2024

Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года

Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца 2024 года, она дорабатывается после стратегической сессии с участием председателя... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T07:45

2024-10-25T07:45

2024-10-25T07:45

экономика

россия

максут шадаев

михаил мишустин

почта россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца 2024 года, она дорабатывается после стратегической сессии с участием председателя правительства Михаила Мишустина, рассказал РИА Новости глава министерства Максут Шадаев. "Она уже представлялась, была стратсессия, стратегическая сессия с участием председателя правительства. Дано поручение доработать. Я думаю, до конца года мы новую версию представим", - сказал Шадаев. Стратегическая сессия по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года" прошла в сентябре. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что компания должна совершенствовать цифровые почтовые сервисы, их внедрение должно вывести компанию на высокие показатели удовлетворенности потребителей. "Почта России" в ноябре 2023 года получила поручение до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов. Как отмечал Шадаев, принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы.

https://ria.ru/20240401/pochta-1937084208.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, максут шадаев, михаил мишустин, почта россии