https://ria.ru/20241025/mintrud-1979994371.html

Министр труда призвал преломить демографическую ситуацию в России

Министр труда призвал преломить демографическую ситуацию в России - РИА Новости, 25.10.2024

Министр труда призвал преломить демографическую ситуацию в России

Демографическую ситуацию в России необходимо переломить, общая задача – сделать все возможное, чтобы крепких многодетных семей становилось больше, заявил... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:14

2024-10-25T11:14

2024-10-25T11:14

общество

россия

екатеринбург

антон котяков

ольга баталина

борис кириллов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971698387_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a53e090e895ddf700fa8412faa7c5249.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Демографическую ситуацию в России необходимо переломить, общая задача – сделать все возможное, чтобы крепких многодетных семей становилось больше, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в приветственном слове к корпоративному демографическому форуму УрФО в Екатеринбурге, который прошел в рамках Года семьи. "Для каждого россиянина семья является одной из основных ценностей, поэтому наша общая задача - сделать все возможное, чтобы крепких многодетных семей становилось все больше. Сегодня в России проживает 30 миллионов детей, и каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье. Нам есть куда расти... Суммарный коэффициент рождаемости по итогам прошлого года сложился на уровне 1,4. Главой государства поставлена задача переломить демографическую ситуацию, и к 2030 году необходимо увеличить суммарный коэффициент рождаемости до отметки 1,6, а к 2036 году – до 1,8, сохранив положительную динамику третьих и последующих рождений", – сказал Котяков в видеоролике, представленном на форуме. Министр подчеркнул, что необходимо действовать во всех направлениях, поэтому государство поддерживает семьи в повседневных расходах, за последние два года увеличилась сумма декретных выплат, введено единое пособие для детей с небольшим достатком, меняется детская инфраструктура, каждый год увеличивается размер маткапитала. В свою очередь первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, присутствующая на форме, отметила, что пик возможностей для активного рождения вторых и третьих детей продлится в России ближайшие три-четыре года. "В горизонте 30-39 лет у нас как раз основное число рождений вторых и третьих детей, это, действительно, так. Особенность этой возрастной группы заключается в том, что ее численность находится на историческом максимуме. Столько, сколько сейчас в России женщин в возрасте 30-39 лет, у нас в ближайшей перспективе уже не будет. Они достигнут возраста 40 лет, и, соответственно, это окно возможностей для активного рождения вторых и третьих детей – у нас буквально три-четыре года", – сказала Баталина. Замминистра отметила, что и от работодателя зависит, решится ли женщина на рождение еще одного ребенка, будет ли "этот небольшой перерыв в карьере" поддержан работодателем, готово ли само предприятие поддержать сотрудников финансово. "Сохранение населения, повышение благополучия людей и поддержка семьи определены президентом России в качестве важнейшей национальной цели развития страны. Чтобы работники могли профессионально реализовать себя и при этом принимать решение о рождении детей, необходима качественная поддержка сотрудников со стороны работодателя. Тема форума крайне актуальна", – добавил в свою очередь заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов. Пор данным организаторов, в корпоративном демографическом форуме приняли участие около 300 специалистов из регионов Уральского федерального округа: представители компаний и корпораций, профсоюзов, органов власти, деловых и общественных организаций. Ключевыми темами стали инициативы по совмещению профессиональных и семейных обязанностей, соцгарантии, а также поддержка семейных ценностей и многодетности. Сформированные по итогам обсуждений предложения будут направлены в Минтруд России для учета при формировании стратегического документа в области демографической и семейной политики на период до 2036 года.

https://ria.ru/20240930/posobie-1975612358.html

https://ria.ru/20241021/servis-1979084378.html

https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, екатеринбург, антон котяков, ольга баталина, борис кириллов