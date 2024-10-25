https://ria.ru/20241025/minirovanie-1979943335.html
ВСУ, отступая из Курской области, заминировали дверь церкви
ВСУ, отступая из Курской области, заминировали дверь церкви - РИА Новости, 25.10.2024
ВСУ, отступая из Курской области, заминировали дверь церкви
Солдаты ВСУ, отступая из села Борки Суджанского района Курской области, заминировали дверь церкви иконы Божией Матери "Знамение", сообщил РИА Новости настоятель РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T02:08
2024-10-25T02:08
2024-10-25T02:08
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973044933_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_54b75759c1f693c76e7185d8d9ea31d7.jpg
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Солдаты ВСУ, отступая из села Борки Суджанского района Курской области, заминировали дверь церкви иконы Божией Матери "Знамение", сообщил РИА Новости настоятель храма отец Александр. "Дело в том, что, когда село было занято ВСУ, они прятались прямо в храме, при отходе своем они заминировали входную дверь", - рассказал отец Александр. По словам настоятеля, храм разрушен "достаточно так прилично", из пяти куполов четыре разрушены полностью, один устоял. Колокольня тоже повреждена, "куполок стоит, но оно все в решето". Отец Александр добавил, что храм планируют восстанавливать, как только позволит оперативная обстановка, а сейчас, накануне зимы, его нужно законсервировать. "Нужно это все до весны законсервировать. А потом, уже при возможности, начинать окна вставлять, купола делать, вход. Два входа разрушены. Два входа. Один запасной выход, второй центральный. Вот. Полы. Ну, в общем, работа там приличная", - рассказал отец Александр. Настоятель храма добавил, что иконы, святыни и другие ценности, которые были внутри храма, сохранились. "Наши военные, когда зашли, что смогли - вывезли и передали. А остальное все попрятали в храме, в полы. Там вот под пол можно спуститься, там будет чуть больше метра еще глубина между землей и полом основным… И немножко вот передали. Вывезли там ценное, Евангелие. Ему 249 лет. Времен Павла Первого еще", - рассказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
https://ria.ru/20241009/kursk-1977135931.html
https://ria.ru/20240826/evakuatsiya-1968418885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВСУ, отступая из Курской области, заминировали дверь церкви
Отец Александр: ВСУ, отступая из села Борки Курской области, заминировали храм
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Солдаты ВСУ, отступая из села Борки Суджанского района Курской области, заминировали дверь церкви иконы Божией Матери "Знамение", сообщил РИА Новости настоятель храма отец Александр.
"Дело в том, что, когда село было занято ВСУ, они прятались прямо в храме, при отходе своем они заминировали входную дверь", - рассказал отец Александр.
По словам настоятеля, храм разрушен "достаточно так прилично", из пяти куполов четыре разрушены полностью, один устоял. Колокольня тоже повреждена, "куполок стоит, но оно все в решето".
Отец Александр добавил, что храм планируют восстанавливать, как только позволит оперативная обстановка, а сейчас, накануне зимы, его нужно законсервировать.
"Нужно это все до весны законсервировать. А потом, уже при возможности, начинать окна вставлять, купола делать, вход. Два входа разрушены. Два входа. Один запасной выход, второй центральный. Вот. Полы. Ну, в общем, работа там приличная", - рассказал отец Александр.
Настоятель храма добавил, что иконы, святыни и другие ценности, которые были внутри храма, сохранились.
"Наши военные, когда зашли, что смогли - вывезли и передали. А остальное все попрятали в храме, в полы. Там вот под пол можно спуститься, там будет чуть больше метра еще глубина между землей и полом основным… И немножко вот передали. Вывезли там ценное, Евангелие. Ему 249 лет. Времен Павла Первого еще", - рассказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.