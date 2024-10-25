https://ria.ru/20241025/minirovanie-1979943335.html

ВСУ, отступая из Курской области, заминировали дверь церкви

ВСУ, отступая из Курской области, заминировали дверь церкви - РИА Новости, 25.10.2024

ВСУ, отступая из Курской области, заминировали дверь церкви

Солдаты ВСУ, отступая из села Борки Суджанского района Курской области, заминировали дверь церкви иконы Божией Матери "Знамение", сообщил РИА Новости настоятель РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T02:08

2024-10-25T02:08

2024-10-25T02:08

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973044933_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_54b75759c1f693c76e7185d8d9ea31d7.jpg

ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Солдаты ВСУ, отступая из села Борки Суджанского района Курской области, заминировали дверь церкви иконы Божией Матери "Знамение", сообщил РИА Новости настоятель храма отец Александр. "Дело в том, что, когда село было занято ВСУ, они прятались прямо в храме, при отходе своем они заминировали входную дверь", - рассказал отец Александр. По словам настоятеля, храм разрушен "достаточно так прилично", из пяти куполов четыре разрушены полностью, один устоял. Колокольня тоже повреждена, "куполок стоит, но оно все в решето". Отец Александр добавил, что храм планируют восстанавливать, как только позволит оперативная обстановка, а сейчас, накануне зимы, его нужно законсервировать. "Нужно это все до весны законсервировать. А потом, уже при возможности, начинать окна вставлять, купола делать, вход. Два входа разрушены. Два входа. Один запасной выход, второй центральный. Вот. Полы. Ну, в общем, работа там приличная", - рассказал отец Александр. Настоятель храма добавил, что иконы, святыни и другие ценности, которые были внутри храма, сохранились. "Наши военные, когда зашли, что смогли - вывезли и передали. А остальное все попрятали в храме, в полы. Там вот под пол можно спуститься, там будет чуть больше метра еще глубина между землей и полом основным… И немножко вот передали. Вывезли там ценное, Евангелие. Ему 249 лет. Времен Павла Первого еще", - рассказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20241009/kursk-1977135931.html

https://ria.ru/20240826/evakuatsiya-1968418885.html

россия

курская область

суджанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины