https://ria.ru/20241025/minfin-1980149925.html

В Минфине прокомментировали решение G7 о заеме Украине

В Минфине прокомментировали решение G7 о заеме Украине - РИА Новости, 25.10.2024

В Минфине прокомментировали решение G7 о заеме Украине

Решение стран "Большой семерки" (G7) предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ изменит мировоззрение всех стран о... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:08

2024-10-25T18:08

2024-10-25T18:08

экономика

россия

украина

вашингтон (штат)

g7

мвф

всемирный банк

министерство финансов рф (минфин россии)

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Решение стран "Большой семерки" (G7) предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ изменит мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Это прецедент, который уже поменял и будет дальше менять мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы, о том, как их можно использовать, куда их укладывать", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html

россия

украина

вашингтон (штат)

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экономика, россия, украина, вашингтон (штат), g7, мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии)