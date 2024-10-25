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В Минфине прокомментировали решение G7 о заеме Украине - РИА Новости, 25.10.2024
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18:08 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/minfin-1980149925.html
В Минфине прокомментировали решение G7 о заеме Украине
В Минфине прокомментировали решение G7 о заеме Украине - РИА Новости, 25.10.2024
В Минфине прокомментировали решение G7 о заеме Украине
Решение стран "Большой семерки" (G7) предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ изменит мировоззрение всех стран о... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:08
2024-10-25T18:08
экономика
россия
украина
вашингтон (штат)
g7
мвф
всемирный банк
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Решение стран "Большой семерки" (G7) предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ изменит мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Это прецедент, который уже поменял и будет дальше менять мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы, о том, как их можно использовать, куда их укладывать", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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экономика, россия, украина, вашингтон (штат), g7, мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Украина, Вашингтон (штат), G7, МВФ, Всемирный банк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине прокомментировали решение G7 о заеме Украине

Минфин: решение предоставить заем Киеву изменит взгляд на золотовалютные резервы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Решение стран "Большой семерки" (G7) предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ изменит мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Это прецедент, который уже поменял и будет дальше менять мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы, о том, как их можно использовать, куда их укладывать", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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ЭкономикаРоссияУкраинаВашингтон (штат)G7МВФВсемирный банкМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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