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В Минфине предупредили о последствиях использования доллара как оружия - РИА Новости, 25.10.2024
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17:53 25.10.2024 (обновлено: 17:55 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/minfin-1980143376.html
В Минфине предупредили о последствиях использования доллара как оружия
В Минфине предупредили о последствиях использования доллара как оружия - РИА Новости, 25.10.2024
В Минфине предупредили о последствиях использования доллара как оружия
США используют доллар как оружие, блокируя резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:53
2024-10-25T17:55
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США используют доллар как оружие, блокируя резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Сейчас доллар доминирует как валюта для проведения транзакций, как резервная валюта для сбережений, и они этим пользуются, начинают использовать доллар, по сути как оружие: забирают, блокируют резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, пользуясь сетью корреспондентских счетов и так далее", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.По словам замминистра, Соединенным Штатам самим очень сложно осознать риски того, что делают сейчас их финансовые власти и политические власти."Конечно, у этого есть огромные долгосрочные последствия, и про это говорим не только мы, про это говорит огромное количество экономистов", - добавил он.
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министерство финансов рф (минфин россии), россия, сша, экономика, всемирный банк, мвф, вашингтон (штат)
Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, США, Экономика, Всемирный банк, МВФ, Вашингтон (штат)
В Минфине предупредили о последствиях использования доллара как оружия

Минфин: использование США доллара как оружия несет огромные последствия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США используют доллар как оружие, блокируя резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Сейчас доллар доминирует как валюта для проведения транзакций, как резервная валюта для сбережений, и они этим пользуются, начинают использовать доллар, по сути как оружие: забирают, блокируют резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, пользуясь сетью корреспондентских счетов и так далее", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
По словам замминистра, Соединенным Штатам самим очень сложно осознать риски того, что делают сейчас их финансовые власти и политические власти.
"Конечно, у этого есть огромные долгосрочные последствия, и про это говорим не только мы, про это говорит огромное количество экономистов", - добавил он.
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Министерство финансов РФ (Минфин России)РоссияСШАЭкономикаВсемирный банкМВФВашингтон (штат)
 
 
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