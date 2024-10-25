https://ria.ru/20241025/minfin-1980143376.html
В Минфине предупредили о последствиях использования доллара как оружия
В Минфине предупредили о последствиях использования доллара как оружия - РИА Новости, 25.10.2024
В Минфине предупредили о последствиях использования доллара как оружия
США используют доллар как оружие, блокируя резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:53
2024-10-25T17:53
2024-10-25T17:55
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США используют доллар как оружие, блокируя резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Сейчас доллар доминирует как валюта для проведения транзакций, как резервная валюта для сбережений, и они этим пользуются, начинают использовать доллар, по сути как оружие: забирают, блокируют резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, пользуясь сетью корреспондентских счетов и так далее", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.По словам замминистра, Соединенным Штатам самим очень сложно осознать риски того, что делают сейчас их финансовые власти и политические власти."Конечно, у этого есть огромные долгосрочные последствия, и про это говорим не только мы, про это говорит огромное количество экономистов", - добавил он.
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министерство финансов рф (минфин россии), россия, сша, экономика, всемирный банк, мвф, вашингтон (штат)
Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, США, Экономика, Всемирный банк, МВФ, Вашингтон (штат)
В Минфине предупредили о последствиях использования доллара как оружия
Минфин: использование США доллара как оружия несет огромные последствия