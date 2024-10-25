https://ria.ru/20241025/minfin-1980142508.html

Минфин рассказал, как МВФ поддался давлению Запада

Минфин рассказал, как МВФ поддался давлению Запада - РИА Новости, 25.10.2024

Минфин рассказал, как МВФ поддался давлению Запада

Для России очевидно, что Международный валютный фонд (МВФ) поддался давлению Запада, отложив в сентябре начало консультаций с РФ по ситуации в экономике, заявил РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:50

2024-10-25T17:50

2024-10-25T17:50

россия

алексей можин

мвф

министерство финансов рф (минфин россии)

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Для России очевидно, что Международный валютный фонд (МВФ) поддался давлению Запада, отложив в сентябре начало консультаций с РФ по ситуации в экономике, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Нам это мотивировали, как некую техническую причину, техническую неготовность. В западных СМИ писали, что было сильное давление со стороны западных стран. Для нас очевидно, что МВФ поддался этому давлению, и под давлением западных стран они отложили миссию", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Чебесков отметил, что несмотря на это, российские власти занимают конструктивную позицию и готовы принимать фонд, соблюдая свои обязательства. Ранее исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин заявил РИА Новости, что МВФ отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике. Ожидалось, что МВФ с 16 сентября приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну.

https://ria.ru/20241024/ekonomika-1979916759.html

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россия, алексей можин, мвф, министерство финансов рф (минфин россии)