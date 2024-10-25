https://ria.ru/20241025/mid-1979937895.html

МИД опроверг сообщения о ситуации с человеком, наступившим на ногу Лаврову

МИД опроверг сообщения о ситуации с человеком, наступившим на ногу Лаврову - РИА Новости, 25.10.2024

МИД опроверг сообщения о ситуации с человеком, наступившим на ногу Лаврову

Появившиеся в интернете ролики с комментарием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес человека, который якобы наступил ему на ногу на саммите... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T00:53

2024-10-25T00:53

2024-10-25T01:09

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сергей лавров

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Появившиеся в интернете ролики с комментарием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес человека, который якобы наступил ему на ногу на саммите БРИКС в Казани, — сгенерированные нейросетями фейки, сообщил в Telegram-канале МИД России. "Интернет-пространство наводнили ролики с саммита БРИКС в Казани со сгенерированным нейросетями голосом Сергея Лаврова. Фейку поверили не все: в телеграм-каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович? Может, все проще, и правильный ответ: "Проходи быстрее"?" — говорится в сообщении.В четверг в соцсетях распространились кадры с саммита БРИКС, на которых Лавров сидит позади президента России Владимира Путина. В какой-то момент перед ним проходит женщина, которая, по мнению интернет-пользователей, наступила министру на ногу — он оторвался от записей, посмотрел ей вслед и сказал несколько слов. В оригинале видео высказывание Лаврова не слышно, однако в соцсетях начали выяснять, что именно сказал Лавров, пытаясь прочесть его речь по губам.

https://ria.ru/20240327/video-1936058312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, казань, сергей лавров, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году