https://ria.ru/20241025/meksika-1979951630.html
Армия Мексики ликвидировала 14 человек в перестрелке в штате Герреро
Армия Мексики ликвидировала 14 человек в перестрелке в штате Герреро - РИА Новости, 25.10.2024
Армия Мексики ликвидировала 14 человек в перестрелке в штате Герреро
По меньшей мере 16 человек погибли в результате столкновения преступных группировок между собой и с вооруженными силами в мексиканском штате Герреро, еще семь... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T04:30
2024-10-25T04:30
2024-10-25T04:30
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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли в результате столкновения преступных группировок между собой и с вооруженными силами в мексиканском штате Герреро, еще семь человек получили ранения и 11 были задержаны, сообщило министерство обороны Мексики. "В столкновение двух враждебных преступных группировок были вовлечены дежурившие муниципальные полицейские, в результате чего два человека погибли и четверо получили ранения... Во время этого события находившаяся неподалеку армейская база... также подверглась нападению с применением огнестрельного оружия, поэтому военнослужащие приступили к обороне и обратились за помощью к соседним подразделениям", - говорится в отчете на сайте министерства обороны. Как сообщило ведомство, на помощь военной части в сельской общине Текпан-де-Галеана прибыли подразделения армии и нацгвардии из соседнего муниципалитета Эль-Тикуи, которые также подверглись вооруженному нападению и вступили в перестрелку. "На месте событий были задержаны 11 предполагаемых преступников, арестованы 16 транспортных средств (три с самодельной броней), 15 единиц длинноствольного оружия, одна винтовка Barret, один пулемет Minimi, несколько магазинов и патронов различного калибра, самодельные взрывные устройства, 14 агрессоров погибли", - говорится в сообщении министерства обороны. В столкновении пострадали трое военнослужащих, которых вертолетом эвакуировали для медицинской помощи в Акапулько.
https://ria.ru/20241023/meksika-1979468057.html
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РИА Новости
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в мире, герреро, мексика, акапулько
В мире, Герреро, Мексика, Акапулько
Армия Мексики ликвидировала 14 человек в перестрелке в штате Герреро
При столкновении преступных группировок в штате Герреро погибли 16 человек
МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли в результате столкновения преступных группировок между собой и с вооруженными силами в мексиканском штате Герреро, еще семь человек получили ранения и 11 были задержаны, сообщило министерство обороны Мексики.
"В столкновение двух враждебных преступных группировок были вовлечены дежурившие муниципальные полицейские, в результате чего два человека погибли и четверо получили ранения... Во время этого события находившаяся неподалеку армейская база... также подверглась нападению с применением огнестрельного оружия, поэтому военнослужащие приступили к обороне и обратились за помощью к соседним подразделениям", - говорится в отчете на сайте министерства обороны.
Как сообщило ведомство, на помощь военной части в сельской общине Текпан-де-Галеана прибыли подразделения армии и нацгвардии из соседнего муниципалитета Эль-Тикуи, которые также подверглись вооруженному нападению и вступили в перестрелку.
"На месте событий были задержаны 11 предполагаемых преступников, арестованы 16 транспортных средств (три с самодельной броней), 15 единиц длинноствольного оружия, одна винтовка Barret, один пулемет Minimi, несколько магазинов и патронов различного калибра, самодельные взрывные устройства, 14 агрессоров погибли", - говорится в сообщении министерства обороны.
В столкновении пострадали трое военнослужащих, которых вертолетом эвакуировали для медицинской помощи в Акапулько
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