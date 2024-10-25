https://ria.ru/20241025/matvienko-1980114301.html

Матвиенко призвала достойно провести XII Форум регионов России и Белоруссии

Матвиенко призвала достойно провести XII Форум регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 25.10.2024

Матвиенко призвала достойно провести XII Форум регионов России и Белоруссии

XII Форум регионов России и Белоруссии, который состоится 25-27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде, должен пройти на высоком содержательном уровне, заявила... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:23

2024-10-25T16:23

2024-10-25T16:23

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нижний новгород

россия

валентина матвиенко

глеб никитин

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. XII Форум регионов России и Белоруссии, который состоится 25-27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде, должен пройти на высоком содержательном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Хотелось бы, чтобы и у вас в регионе этот форум прошел на высоком содержательном организационном уровне со свойственным для Нижнего Новгорода гостеприимством", - сказала она на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. По словам Матвиенко, проведение форума — это большая ответственность для региона. Она также отметила, что каждый год планка проведения форума "все выше и выше". "Форумы регионов с каждым годом играют все большую роль в развитии экономического и гуманитарного сотрудничества с Беларусью, укреплении основ Союзного государства", - резюмировала политик.

https://ria.ru/20241022/rossija-1979249907.html

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белоруссия, нижний новгород, россия, валентина матвиенко, глеб никитин, совет федерации рф, в мире