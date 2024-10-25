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Матвиенко призвала достойно провести XII Форум регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 25.10.2024
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16:23 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/matvienko-1980114301.html
Матвиенко призвала достойно провести XII Форум регионов России и Белоруссии
Матвиенко призвала достойно провести XII Форум регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 25.10.2024
Матвиенко призвала достойно провести XII Форум регионов России и Белоруссии
XII Форум регионов России и Белоруссии, который состоится 25-27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде, должен пройти на высоком содержательном уровне, заявила... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:23
2024-10-25T16:23
белоруссия
нижний новгород
россия
валентина матвиенко
глеб никитин
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. XII Форум регионов России и Белоруссии, который состоится 25-27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде, должен пройти на высоком содержательном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Хотелось бы, чтобы и у вас в регионе этот форум прошел на высоком содержательном организационном уровне со свойственным для Нижнего Новгорода гостеприимством", - сказала она на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. По словам Матвиенко, проведение форума — это большая ответственность для региона. Она также отметила, что каждый год планка проведения форума "все выше и выше". "Форумы регионов с каждым годом играют все большую роль в развитии экономического и гуманитарного сотрудничества с Беларусью, укреплении основ Союзного государства", - резюмировала политик.
https://ria.ru/20241022/rossija-1979249907.html
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белоруссия, нижний новгород, россия, валентина матвиенко, глеб никитин, совет федерации рф, в мире
Белоруссия, Нижний Новгород, Россия, Валентина Матвиенко, Глеб Никитин, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко призвала достойно провести XII Форум регионов России и Белоруссии

Матвиенко: Форум регионов России и Белоруссии должен пройти на высоком уровне

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. XII Форум регионов России и Белоруссии, который состоится 25-27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде, должен пройти на высоком содержательном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Хотелось бы, чтобы и у вас в регионе этот форум прошел на высоком содержательном организационном уровне со свойственным для Нижнего Новгорода гостеприимством", - сказала она на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
По словам Матвиенко, проведение форума — это большая ответственность для региона. Она также отметила, что каждый год планка проведения форума "все выше и выше".
"Форумы регионов с каждым годом играют все большую роль в развитии экономического и гуманитарного сотрудничества с Беларусью, укреплении основ Союзного государства", - резюмировала политик.
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БелоруссияНижний НовгородРоссияВалентина МатвиенкоГлеб НикитинСовет Федерации РФВ мире
 
 
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