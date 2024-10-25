https://ria.ru/20241025/magadan-1979959746.html

Магадан встал в пробки из-за циклона

Магадан встал в пробки из-за циклона - РИА Новости, 25.10.2024

Магадан встал в пробки из-за циклона

Магадан встал в автомобильные пробках из-за циклона, машины застревают в снегу прямо на центральных улицах города, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T07:01

2024-10-25T07:01

2024-10-25T10:55

магадан

магаданская область

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН/МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Магадан встал в автомобильные пробках из-за циклона, машины застревают в снегу прямо на центральных улицах города, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о штормовом ветре и снегопадах в Магадане и в поселках побережья Магаданской области. Ученикам школ Магадана с 1 по 7 классы в пятницу разрешили не посещать занятия из-за метели. Дорожники закрыли для проезда региональную трассу Герба-Омсукчан."Расчистка города от снежных заносов находится на контроле в мэрии. Сегодня на еженедельном аппаратном совещании руководители учреждений КЗХ и ГЭЛУД получили указание усилить работу на улично-дорожной сети города. Я вижу через систему ГЛОНАСС работу техники в городе. Сейчас в городе работает 33 единицы техники", - написал в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.МЧС РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором спасатели и пожарные помогают автомобилистам Магадана и выталкивают и буксируют машины из снежных заносов.

https://ria.ru/20241023/sahalin-1979469891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магадан, магаданская область, общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)