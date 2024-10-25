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Магадан встал в пробки из-за циклона - РИА Новости, 25.10.2024
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07:01 25.10.2024 (обновлено: 10:55 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/magadan-1979959746.html
Магадан встал в пробки из-за циклона
Магадан встал в пробки из-за циклона - РИА Новости, 25.10.2024
Магадан встал в пробки из-за циклона
Магадан встал в автомобильные пробках из-за циклона, машины застревают в снегу прямо на центральных улицах города, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:01
2024-10-25T10:55
магадан
магаданская область
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН/МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Магадан встал в автомобильные пробках из-за циклона, машины застревают в снегу прямо на центральных улицах города, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о штормовом ветре и снегопадах в Магадане и в поселках побережья Магаданской области. Ученикам школ Магадана с 1 по 7 классы в пятницу разрешили не посещать занятия из-за метели. Дорожники закрыли для проезда региональную трассу Герба-Омсукчан."Расчистка города от снежных заносов находится на контроле в мэрии. Сегодня на еженедельном аппаратном совещании руководители учреждений КЗХ и ГЭЛУД получили указание усилить работу на улично-дорожной сети города. Я вижу через систему ГЛОНАСС работу техники в городе. Сейчас в городе работает 33 единицы техники", - написал в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.МЧС РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором спасатели и пожарные помогают автомобилистам Магадана и выталкивают и буксируют машины из снежных заносов.
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магадан, магаданская область, общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Магадан, Магаданская область, Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Магадан встал в пробки из-за циклона

Мэр Гришан: Магадан встал в автомобильные пробки из-за циклона

© Фото : МЧС РоссииМЧС ликвидирует последствия циклона в Магадане
МЧС ликвидирует последствия циклона в Магадане - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : МЧС России
МЧС ликвидирует последствия циклона в Магадане
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МАГАДАН/МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Магадан встал в автомобильные пробках из-за циклона, машины застревают в снегу прямо на центральных улицах города, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о штормовом ветре и снегопадах в Магадане и в поселках побережья Магаданской области. Ученикам школ Магадана с 1 по 7 классы в пятницу разрешили не посещать занятия из-за метели. Дорожники закрыли для проезда региональную трассу Герба-Омсукчан.
"Расчистка города от снежных заносов находится на контроле в мэрии. Сегодня на еженедельном аппаратном совещании руководители учреждений КЗХ и ГЭЛУД получили указание усилить работу на улично-дорожной сети города. Я вижу через систему ГЛОНАСС работу техники в городе. Сейчас в городе работает 33 единицы техники", - написал в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.
МЧС РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором спасатели и пожарные помогают автомобилистам Магадана и выталкивают и буксируют машины из снежных заносов.
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МагаданМагаданская областьОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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