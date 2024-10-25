https://ria.ru/20241025/lvova-belova-1979630937.html

Биография Марии Львовой-Беловой

Биография Марии Львовой-Беловой - РИА Новости, 25.10.2024

Биография Марии Львовой-Беловой

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:07

2024-10-25T01:07

2024-10-25T01:07

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мария львова-белова

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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. В 2002 году окончила Пензенское училище культуры и искусств им. А.А. Архангельского по специальности "Дирижер эстрадного оркестра". В 2003-2005 годах училась в Самарской государственной академии культуры и искусств (ныне Самарский государственный институт культуры). В последующие годы окончила Пензенский государственный технологический университет.Является выпускницей четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС ("школы губернаторов"). В 2000-2005 годах– преподаватель по классу гитары в детских музыкальных школах № 1 и № 5, в училище культуры и искусств в Пензе.В 2008-2020 годах– соучредитель и руководитель Пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации "Благовест".В 2011-2019 годах – член Общественной палаты Пензенской области III, IV и V созывов.В 2014-2020 годах – учредитель и исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности "Квартал Луи".В 2017-2019 годах – член Общественной палаты Российской Федерации.В 2018 году – учредитель резиденции для проживания молодых людей с разной формой инвалидности — арт-поместья "Новые берега".В 2020-2021 годах – сенатор Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка.В сентябре 2020 года Мария Львова-Белова стала победителем третьего сезона конкурса "Лидеры России" и вошла в ТОП-100 лучших управленцев страны.27 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Марию Львову-Белову детским омбудсменом. Входит в попечительский совет государственного благотворительного фонда "Круг добра".Награждена Почетной грамотой президента РФ (2018). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, биографии, мария львова-белова