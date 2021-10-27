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Сенатора Львову-Белову назначили детским омбудсменом
Сенатора Львову-Белову назначили детским омбудсменом - РИА Новости, 27.10.2021
Сенатора Львову-Белову назначили детским омбудсменом
Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детским омбудсменом, она согласилась. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:31
2021-10-27T21:06
владимир путин
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детским омбудсменом, она согласилась."Мария Алексеевна, у вас и опыт очень хороший, большой. И общественной работы, и семейный, конечно, воспитание своих собственных детей. Конечно, эта площадка омбудсмена по правам ребенка, она дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт для того, чтобы на этом поприще добиваться серьезных, значимых результатов", — сказал Путин.Сенатор поблагодарила президента за оказанное доверие и назвала назначение большой честью. Она отметила, что занимается защитой прав детей уже 15 лет."Я понимаю, что будут темы, которые для меня пока новые. И предстоит в них только погрузиться. Но опыт работы "на земле" с социально незащищенными категориями, с многодетными семьями, с сиротами и, конечно же, опыт работы в Совете Федерации под руководством Валентины Ивановны Матвиенко, я уверена, мне в этом помогут", — сказала Львова-Белова.Она добавила, что у нее также хорошие рабочие отношения с ее предшественницей Анной Кузнецовой."Мне кажется очень важным сохранить то лучшее, что наработано за эти годы, и двигаться дальше", — указала омбудсмен.Новый уполномоченный также рассказала личную историю о том, как в 15 лет в больнице впервые увидела отказника и пообещала себе, что, когда вырастет, сделает все, чтобы у детей в России была забота и поддержка взрослых людей.Глава государства подписал соответствующий указ, он размещен на сайте Кремля.Львова-Белова сообщила РИА Новости, что приступает к обязанностям детского омбудсмена уже сегодня. Она подчеркнула, что ей предстоит разобраться в работе, и добавила, что "самое главное, чтобы ни один ребенок, который нуждается в поддержке, защите и помощи, не остался без внимания".Мария Львова-Белова — специалист по социализации, учредитель некоммерческой организации помощи людям с инвалидностью "Квартал Луи". С 2020 года представляла Пензенскую область в Совете Федерации. Была одним из победителей конкурса "Лидеры России". По ее словам, у нее девять детей: пять рожденных и четверо приемных, еще 13 молодых ребят с инвалидностью находятся под опекой.
https://ria.ru/20210902/deti-1748361932.html
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владимир путин, россия, мария львова-белова
18:31 27.10.2021 (обновлено: 21:06 27.10.2021)
 

Сенатора Львову-Белову назначили детским омбудсменом

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Марией Львовой-Беловой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Марией Львовой-Беловой - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детским омбудсменом, она согласилась.
"Мария Алексеевна, у вас и опыт очень хороший, большой. И общественной работы, и семейный, конечно, воспитание своих собственных детей. Конечно, эта площадка омбудсмена по правам ребенка, она дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт для того, чтобы на этом поприще добиваться серьезных, значимых результатов", — сказал Путин.
Сенатор поблагодарила президента за оказанное доверие и назвала назначение большой честью. Она отметила, что занимается защитой прав детей уже 15 лет.
"Я понимаю, что будут темы, которые для меня пока новые. И предстоит в них только погрузиться. Но опыт работы "на земле" с социально незащищенными категориями, с многодетными семьями, с сиротами и, конечно же, опыт работы в Совете Федерации под руководством Валентины Ивановны Матвиенко, я уверена, мне в этом помогут", — сказала Львова-Белова.
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Она добавила, что у нее также хорошие рабочие отношения с ее предшественницей Анной Кузнецовой.
"Мне кажется очень важным сохранить то лучшее, что наработано за эти годы, и двигаться дальше", — указала омбудсмен.

Новый уполномоченный также рассказала личную историю о том, как в 15 лет в больнице впервые увидела отказника и пообещала себе, что, когда вырастет, сделает все, чтобы у детей в России была забота и поддержка взрослых людей.
"Объем работы здесь большой. Миссия в высшей степени благородная. И я от всего сердца, Мария Алексеевна, желаю вам успехов", — сказал президент.
Глава государства подписал соответствующий указ, он размещен на сайте Кремля.
Львова-Белова сообщила РИА Новости, что приступает к обязанностям детского омбудсмена уже сегодня. Она подчеркнула, что ей предстоит разобраться в работе, и добавила, что "самое главное, чтобы ни один ребенок, который нуждается в поддержке, защите и помощи, не остался без внимания".
Мария Львова-Белова — специалист по социализации, учредитель некоммерческой организации помощи людям с инвалидностью "Квартал Луи". С 2020 года представляла Пензенскую область в Совете Федерации. Была одним из победителей конкурса "Лидеры России". По ее словам, у нее девять детей: пять рожденных и четверо приемных, еще 13 молодых ребят с инвалидностью находятся под опекой.
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