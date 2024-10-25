https://ria.ru/20241025/lulkashenko-1979956896.html

Лукашенко напомнил о неминуемом крахе Запада вслед за Украиной

Лукашенко напомнил о неминуемом крахе Запада вслед за Украиной - РИА Новости, 25.10.2024

Лукашенко напомнил о неминуемом крахе Запада вслед за Украиной

Провал Украины в конфликте с Россией станет неминуемым финалом коллективного Запада, заявил в интервью "Известиям" президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:59

2024-10-25T05:59

2024-10-25T12:58

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Провал Украины в конфликте с Россией станет неминуемым финалом коллективного Запада, заявил в интервью "Известиям" президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пояснил, что причиной тому — оголтелое вовлечение стран в конфликт через поставки оружия и финансовое спонсирование."С моей точки зрения, что происходит: если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас — они уже больше хотят мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь. Ну можно сказать: "ну слушайте, легко на него воздействовать, не дать денег, не дать оружия". Это слишком просто. В начале договорились и пообещали Владимиру Александровичу — дадим всё: и деньги, и оружие. Не дать — это потерять лицо", — сказал он.Лукашенко добавил, что ни англосаксы, ни коллективный Запад этим путем не идут, но видят и оценивают ситуацию на фронте."И оценивают по достоинству, не так как Володя Зеленский. Они понимают, что может наступить крах Украины, а крах Украины — это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну. И сейчас надо как-то замириться. Но уперся Володя Зеленский", — высказался белорусский лидер.Он поделился соображениями о том, что коллективный Запад попал в сложную ситуацию: идет своего рода ломка."И зашевелился он чуть раньше и сейчас особенно со своими "планами победы". Это призывы фактически к мирным переговорам, а в России тоже уже поменялась точка зрения. На земле Россия движется вперед, на земле многое поменялось, на фронте", — резюмировал он.

https://ria.ru/20241025/lukashenko-1979942149.html

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979670330.html

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в мире, украина, александр лукашенко, россия, белоруссия