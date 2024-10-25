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Лукашенко рассказал о кризисе в работе иностранных спецслужб - РИА Новости, 25.10.2024
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11:20 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/lukashenko-1979995727.html
Лукашенко рассказал о кризисе в работе иностранных спецслужб
Лукашенко рассказал о кризисе в работе иностранных спецслужб - РИА Новости, 25.10.2024
Лукашенко рассказал о кризисе в работе иностранных спецслужб
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о кризисе в работе иностранных спецслужб. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:20
2024-10-25T11:20
в мире
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белоруссия
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александр лукашенко
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МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о кризисе в работе иностранных спецслужб. "Сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда меняется архитектура безопасности, а риски и угрозы только возрастают, хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на торжественном собрании по случаю 30-летия со дня образования Службы безопасности президента. По его словам, только за этот год в США неоднократно покушались на экс-президента и участника электоральной гонки Дональда Трампа, а в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выпустили несколько пуль на митинге в присутствии его охраны. В июле на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.
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в мире, украина, белоруссия, сша, дональд трамп, роберт фицо, александр лукашенко, нато
В мире, Украина, Белоруссия, США, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Александр Лукашенко, НАТО
Лукашенко рассказал о кризисе в работе иностранных спецслужб

Лукашенко: в работе иностранных спецслужб наблюдается кризис

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о кризисе в работе иностранных спецслужб.
"Сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда меняется архитектура безопасности, а риски и угрозы только возрастают, хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств", - приводит госагентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на торжественном собрании по случаю 30-летия со дня образования Службы безопасности президента.
По его словам, только за этот год в США неоднократно покушались на экс-президента и участника электоральной гонки Дональда Трампа, а в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выпустили несколько пуль на митинге в присутствии его охраны.
В июле на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти
25 апреля, 11:59
 
В миреУкраинаБелоруссияСШАДональд ТрампРоберт ФицоАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
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