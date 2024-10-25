https://ria.ru/20241025/lukashenko-1979942456.html

Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России

Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России - РИА Новости, 25.10.2024

Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям", что в его разговорах с президентом России Владимиром Путиным никогда не ставился вопрос... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:53

2024-10-25T01:53

2024-10-25T10:17

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МИНСК, 25 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям", что в его разговорах с президентом России Владимиром Путиным никогда не ставился вопрос о вхождении республики в состав Российской Федерации. "У нас общее отечество: от Бреста до Владивостока. Мы уже десятками лет, столетиями к этому привыкли. Но так сложилось, не по нашей вине, что здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени", — сказал Лукашенко. Он высказался против "всяких разговоров" и спекуляций на тему. Он просто не может пойти на то, чтобы Белоруссия как государство было уничтожено. "Я на это пойти не могу, и меня никто на это не уполномочил, это во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении — он будет снесен белорусским народом", — сказал он, добавив, что в таком направлении развивать сотрудничество недопустимо.Так вопросы ставить нельзя, отметил белорусский лидер, это невозможно и нереализуемо. К тому же в его разговорах с российским президентом Владимиром Путиным "никогда так вопрос не стоял". "Ну в России кое-кому неймется и в высоких кругах. Надо это выбросить. И потом, а зачем это? Я часто говорю, что мы с Путиным неглупые люди. Извините за нескромность. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, создать это Союзное государство, — мы на это замахнулись, <...> такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо", — заявил Лукашенко.По его словам, белорусы — самые преданные и надежные для россиян, "более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас и не ищите их", резюмировал Лукашенко.

https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html

https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967195138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, брест, александр лукашенко, владимир путин, в мире