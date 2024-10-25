Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 25.10.2024 (обновлено: 10:17 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/lukashenko-1979942456.html
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России - РИА Новости, 25.10.2024
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям", что в его разговорах с президентом России Владимиром Путиным никогда не ставился вопрос... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:53
2024-10-25T10:17
россия
белоруссия
брест
александр лукашенко
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_198:340:3050:1944_1920x0_80_0_0_aa57ead7980db9997ebe9e25ccc7bf71.jpg
МИНСК, 25 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям", что в его разговорах с президентом России Владимиром Путиным никогда не ставился вопрос о вхождении республики в состав Российской Федерации. "У нас общее отечество: от Бреста до Владивостока. Мы уже десятками лет, столетиями к этому привыкли. Но так сложилось, не по нашей вине, что здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени", — сказал Лукашенко. Он высказался против "всяких разговоров" и спекуляций на тему. Он просто не может пойти на то, чтобы Белоруссия как государство было уничтожено. &quot;Я на это пойти не могу, и меня никто на это не уполномочил, это во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении — он будет снесен белорусским народом&quot;, — сказал он, добавив, что в таком направлении развивать сотрудничество недопустимо.Так вопросы ставить нельзя, отметил белорусский лидер, это невозможно и нереализуемо. К тому же в его разговорах с российским президентом Владимиром Путиным "никогда так вопрос не стоял". &quot;Ну в России кое-кому неймется и в высоких кругах. Надо это выбросить. И потом, а зачем это? Я часто говорю, что мы с Путиным неглупые люди. Извините за нескромность. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, создать это Союзное государство, — мы на это замахнулись, &lt;...&gt; такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо&quot;, — заявил Лукашенко.По его словам, белорусы — самые преданные и надежные для россиян, "более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас и не ищите их", резюмировал Лукашенко.
https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html
https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967195138.html
россия
белоруссия
брест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_474:0:3203:2047_1920x0_80_0_0_84f485dff760a50e3ec8ad1475956c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, брест, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Брест, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России

Лукашенко заявил, что не ставил вопрос о вхождении Белоруссии в состав России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 25 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям", что в его разговорах с президентом России Владимиром Путиным никогда не ставился вопрос о вхождении республики в состав Российской Федерации.
"У нас общее отечество: от Бреста до Владивостока. Мы уже десятками лет, столетиями к этому привыкли. Но так сложилось, не по нашей вине, что здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени", — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Лукашенко рассказал о призывах перейти на сторону Украины
27 августа, 13:08
Он высказался против "всяких разговоров" и спекуляций на тему. Он просто не может пойти на то, чтобы Белоруссия как государство было уничтожено.
«

"Я на это пойти не могу, и меня никто на это не уполномочил, это во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении — он будет снесен белорусским народом", — сказал он, добавив, что в таком направлении развивать сотрудничество недопустимо.

Так вопросы ставить нельзя, отметил белорусский лидер, это невозможно и нереализуемо. К тому же в его разговорах с российским президентом Владимиром Путиным "никогда так вопрос не стоял".
«

"Ну в России кое-кому неймется и в высоких кругах. Надо это выбросить. И потом, а зачем это? Я часто говорю, что мы с Путиным неглупые люди. Извините за нескромность. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, создать это Союзное государство, — мы на это замахнулись, <...> такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо", — заявил Лукашенко.

По его словам, белорусы — самые преданные и надежные для россиян, "более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас и не ищите их", резюмировал Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России
19 августа, 21:56
 
РоссияБелоруссияБрестАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала