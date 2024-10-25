https://ria.ru/20241025/lukashenko-1979942149.html

У Путина никогда не было задачи завоевать Украину, заявил Лукашенко

У Путина никогда не было задачи завоевать Украину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.10.2024

У Путина никогда не было задачи завоевать Украину, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям", что перед президентом России Владимиром Путиным никогда не стояла задача завоевать... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:50

2024-10-25T01:50

2024-10-25T01:51

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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям", что перед президентом России Владимиром Путиным никогда не стояла задача завоевать Украину. "Да, сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать "а дальше что?". Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать", - сказал Лукашенко. По его словам, он часто обсуждает с российским коллегой украинскую тему. "Мы часто обсуждаем этот вопрос, всегда задаем вопрос "А дальше что?". Такую огромную страну можно подмять без последствий? Нет. Что мы хотим получить, чтобы там постоянно была партизанщина и они совершали теракты против нас и россиян? Они же будут это делать. Почему? Потому что их будут к этому подталкивать. Взрывчатку им принесут в любое время. Это как минимум теракты", - продолжил белорусский президент. Он подчеркнул, что сейчас "не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно". "Мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - заключил Лукашенко. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, нато, в мире